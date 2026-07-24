Η Rosalía έχει κάνει έξαλλη την Αργεντινή - Αναδημοσίευσε ανάρτηση της Mia Khalifa και το μετανιώνει πικρά

Οι εορτασμοί της Rosalía για την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 από την Ισπανία, πήραν απροσδόκητη τροπή. Η τραγουδίστρια είναι αντιμέτωπη με αντιδράσεις από τους Αργεντινούς οπαδούς για μια αναδημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που πολλοί θεώρησαν ως επίθεση στην εθνική τους ομάδα.
Η καλλιτέχνις αναδημοσίευσε ένα βίντεο της Mia Khalifa, η οποία εμφανιζόταν να πανηγυρίζει τη νίκη των Ισπανών, υπό τους ήχους του "La Perla" της Rosalía.
«Πώς είναι η ζωή τώρα που οι Pearls έχουν ηττηθεί;» διερωτήθηκε η influencer, ενώ ακούγονταν οι στίχοι: «η τοπική απογοήτευση, ο εθνικός καρδιοκατακτητής, ένας συναισθηματικός τρομοκράτης και η μεγαλύτερη καταστροφή στον κόσμο».
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Οι Αργεντινοί ένιωσα προσβεβλημένοι από την ανάρτηση της τραγουδίστριας, κρίνοντας πως πρόκειται για ευθεία επίθεση στην εθνική τους.
Και επειδή το διαδίκτυο «έβραζε» σε βάρος της, η ίδια αναγκάστηκε να κατεβάσει την ανάρτηση, ζητώντας συγγνώμη.
Όπως είπε, το αναδημοσίευσε μόνο και μόνο γιατί άκουσε το τραγούδι της και δεν είχε δει ούτε τη λεζάντα, ούτε είχε δώσει σημασία στο ευρύτερο πλαίσιο.
«Πάτησα κοινοποίηση επειδή έπαιζε το "La Perla" και δεν διάβασα καν τη λεζάντα. Λάθος μου. Συγγνώμη» έγραψε.
Συνδύασε το μήνυμα με μια εικόνα της σημαίας της Αργεντινής, μια χειρονομία που φαινόταν να αποσκοπεί στο να δείξει υποστήριξη στην ομάδα, που έφτασε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου και πλησίασε στην κατάκτηση του τίτλου.
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