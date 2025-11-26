Ο λόγος που στο Βατικανό έχουν ξετρελαθεί με το νέο άλμπουμ της Rosalía: Η επιστολή Επισκόπου

Το Βατικανό ακούει...Rosalía, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται ανώτερα στελέχη της Καθολικής Εκκλησίας να έχουν εκφράσει τον θαυμασμό τους για το νέο άλμπουμ της ποπ καλλιτέχνιδας με τίτλο «Lux».

Πώς έγινε όμως αυτή η σύνδεση; . Το άλμπουμ, που αποτελεί τον τέταρτο δίσκο της τραγουδίστριας, εμπνέεται από τις ιστορίες γυναικών αγίων και την βλέπουμε να τραγουδάει σε 13 διαφορετικές γλώσσες σε όλη τη λίστα τραγουδιών, μεταξύ των οποίων αραβικά, εβραϊκά και λατινικά.

Ο ίδιος ο τίτλος είναι λατινικός και σημαίνει «Φως», ενώ τα θέματα του δίσκου επικεντρώνονται στη θρησκεία, στη φώτιση και στην επιθυμία να συνδεθεί περισσότερο με τον πνευματικό κόσμο.

Τώρα, όπως μεταφέρει το nme.com, ο υπουργός πολιτισμού του Βατικανού, Καρδινάλιος Χοσέ Τολετίνο ντε Μεντόνσα, εντάσσεται σε ονόματα όπως ο Andrew Lloyd Webber και η Madonna, εκφράζοντας έπαινο για την τραγουδίστρια και επισημαίνοντας την εξερεύνηση της θρησκείας μέσα από τα τραγούδια της.

Μιλώντας στο ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE (μέσω της Independent), ο προϊστάμενος του Δικαστηρίου Πολιτισμού και Εκπαίδευσης δήλωσε: «Όταν ένας δημιουργός όπως η Rosalía μιλάει για πνευματικότητα, σημαίνει ότι αγγίζει μια βαθιά ανάγκη στη σύγχρονη κουλτούρα να προσεγγίσει την πνευματικότητα, να καλλιεργήσει την εσωτερική ζωή».

Αν και «προκλητικά» συνολικά μιλάει χωρίς ανατολές για τον Θεό

Επιπλέον, ένας επίσκοπος του Σαντ Φελίου ντε Λλομπρεγκάτ (που περιλαμβάνει την ισπανική πατρίδα της Rosalía, Σαντ Εστέβε Σεσρόβιρες) εξέφρασε επίσης την έγκρισή του για το άλμπουμ και τα θέματά του.

Διαβάστε επίσης: Η Rosalía κάνει την όπερα ξανά κουλ με το νέο της τραγούδι «Berghain»

Σε ανοιχτή επιστολή, που επισημάνθηκε από την Independent, ο επίσκοπος Ξαβιέρ Γκόμεζ Γκαρσία σημείωσε ότι η γιαγιά της Rosalía συχνά πηγαίνει στη λειτουργία στην Εκκλησία και είπε ότι, ενώ κάποια από τα νέα τραγούδια είναι «προκλητικά», συνολικά η τραγουδίστρια «μιλάει με απόλυτη ελευθερία και χωρίς αναστολές για το τι νιώθει για τον Θεό και για την επιθυμία, τη δίψα (να γνωρίσει τον Θεό)».

«Όταν άκουσα το Lux και την Rosalía να μιλάει για το πλαίσιο του άλμπουμ και τη δημιουργική διαδικασία, βρέθηκα αντιμέτωπος με μια διαδικασία και ένα έργο που υπερβαίνει τη μουσική», πρόσθεσε. «Εδώ υπήρχε μια πνευματική αναζήτηση μέσα από τις μαρτυρίες γυναικών με τεράστια πνευματική ωριμότητα», αναφέρει.