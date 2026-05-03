Η Σακίρα έδωσε δωρεάν συναυλία στη Βραζιλία και μάζεψε, χαλαρά, 2 εκατομμύρια κόσμο

Η Κολομβιανή σούπερ σταρ Σακίρα έδωσε μια δωρεάν συναυλία στην παραλία Κοπακαμπάνα στο Ρίο ντε Τζανέιρο το Σάββατο (02/05) το βράδυ με 2 εκατομμύρια ανθρώπους να συρρέουν για να την απολαύσουν.

Ξεκίνησε να τραγουδάει περίπου στις 23:00, περίπου μισή ώρα μετά την προγραμματισμένη ώρα, γεγονός που προκάλεσε ιδιαίτερη ανυπομονησία ανάμεσα στους φαν της, που ζητωκραύγαζαν για να βγει στη σκηνή.

Συναυλία της Σακίρα στη Βραζιλία | EPA/ANDRE COELHO/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Drones πετούσαν πάνω απ΄τα κεφάλια τους και σχημάτιζαν τη φράση: "Σ΄αγαπώ Βραζιλία» στα πορτογαλικά.

Επί σκηνής, η Σακίρα θυμήθηκε, με ιδιαίτερη νοσταλγία την πρώτη φορά που βρέθηκε στη χώρα, πριν από τρεις δεκαετίες. «Έφτασα σε ηλικία 18 ετών, έκανα όνειρα για να σας τραγουδήσω. Και τώρα δείτε αυτό. Η ζωή είναι μαγική» είπε.

Η ιδιαίτερα αγαπητή τραγουδοποιός είπε μερικά από τα πιο γνωστά της κομμάτια και εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να υμνήσει τη γυναικεία ανθεκτικότητα. «Εμείς οι γυναίκες, κάθε φορά που πέφτουμε, γινόμαστε λίγο πιο σοφές» επεσήμανε.

Όταν η Σακίρα εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη Βραζιλία τη δεκαετία του 1990, δημιούργησε μια καταπληκτική σχέση με το βραζιλιάνικο κοινό, σύμφωνα με τον Φελίπε Μάια, εθνομουσικολόγο που κάνει το διδακτορικό του στην ποπ μουσική και τις ψηφιακές τεχνολογίες στο Πανεπιστήμιο Paris Nanterre.

Συναυλία της Σακίρα στη Βραζιλία | EPA/ANTONIO LACERDA/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πριν από τη λατίνα, είχαν κάνει δωρεάν συναυλίες και η Μαντόνα αλλά και η Lady Gaga, στο πλαίσιο προσπαθειών της τοπικής αρχής να ενισχύει την οικονομία του Ρίο.

Η εμφάνιση της Σακίρα θα μπορούσε να αποφέρει περίπου 777 εκατομμύρια ρεάλ (περίπου 155 εκατομμύρια δολάρια), σύμφωνα με μελέτη της τουριστικής εταιρείας του δήμου, χάρη στην εισροή τουριστών και τα όσα δαπανώνται σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και καταστήματα.

