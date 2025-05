Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ακούει Έλλη Κοκκίνου - Η απάντηση της τραγουδίστριας

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ έχει δείξει από τα προηγούμενα χρόνια την αγάπη της για την Ελλάδα, ενώ είχε δηλώσει φαν της Άννας Βίσση.

Ωστόσο, όπως φαίνεται στη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ αρέσει άλλη μία Ελληνίδα τραγουδίστρια και αυτή δεν είναι άλλη από την Έλλη Κοκκίνου.

Σε βίντεο που ανέβασε στη σελίδα της στο Instagram η Χολυγουντιανή σταρ, η οποία έγινε παγκοσμίως γνωστή μέσα από το «Sex And The City» και τώρα πρωταγωνιστεί στο sequel του franchise, «And Just Like That», δείχνει το εντυπωσιακό φόρεμά της, ενώ ακούγεται το τραγούδι της Έλλης Κοκκίνου «Αποκάλυψη» από το άλμπουμ «Στο Κόκκινο» που κυκλοφόρησε το 2003.

Με τη σειρά της η Έλλη Κοκκίνου αναδημοσίευσε το βίντεο σε insta story βάζοντας, μεταξύ άλλων, μια καρδιά.

Το insta story της Έλλης Κοκκίνου με τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ | @ellikokkinou - Instagram