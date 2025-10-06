Η Σαρλίζ Θερόν σνόμπαρε επιδεικτικά τον Τζόνι Ντεπ αφήνοντάς τον με την απορία

Viral έχει γίνει το βίντεο, από την Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι, το οποίο απεικονίζει τη Σαρλίζ Θερόν να αγνοεί επιδεικτικά τον Τζόνι Ντεπ, παρά το γεγονός ότι οι δυο τους έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν και αποτελούν τα πρόσωπα του οίκου Dior.
Παρά το γεγονός ότι συναντήθηκαν face to face, η Σαρλίζ Θερόν σνόμπαρε τον Τζόνι Ντεπ ο οποίος την κοιτούσε για να την χαιρετήσει, ωστόσο αυτή, ούτε που τον κοίταξε και έφυγε από τον χώρο.
Είχαν συνεργαστεί με τον Τζόνι Ντεπ στην ταινία «The Astronaut’s Wife» το 1999, ωστόσο πριν από δύο χρόνια, η Σαρλίζ Θερόν είχε κάνει like σε άρθρο των Times, το οποίο επέκρινε την κινηματογραφική «επιστροφή» του Ντεπ μετά τη δικαστική του διαμάχη με την Άμπερ Χερντ.
