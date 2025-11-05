Η Σίντνεϊ Σουίνι απαντά για πρώτη φορά για την διαφήμιση της American Eagle και τις φιλοφρονήσεις Τραμπ

Η διαφημιστική καμπάνια που διεξήγαγε η εταιρεία ρούχων American Eagle με τη Σίντνεϊ Σουίνι (Sydney Sweeney) είχε «σηκώσει» αντιδράσεις καθώς πολλοί θεωρούσαν ότι έκρυβε ναζιστικά μηνύματα.

Υπενθυμίζεται ότι, το διαφημιστικό αποτ για τη σειρά τζιν είχε το σλόγκαν «Η Sydney Sweeney έχει υπέροχα τζιν/γονίδια», συνδυάζοντας τη λέξη jeans (τζιν) και τη λέξη geans (γονίδια).

Η συζήτηση διογκώθηκε, ξεχύθηκε και σύντομα, ο πρόεδρος και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζει Ντι Βανς σχολίσαν το γεγονός.

Η Σίντνεϊ Σουίνι απαντά για πρώτη φορά

«Ήταν σουρεαλιστικό», είπε η Σίντνεϊ Σουίνι για την εμπειρία της βλέποντας τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Τζει ντι Βανς να μιλούν για τη διαφήμιση.

Στο Truth Social, ο Τραμπ έγραψε: «Η Sydney Sweeney, μια εγγεγραμμένη Ρεπουμπλικανίδα, έχει την πιο «καυτή» διαφήμιση που υπάρχει». Ο Βανς είπε σε ένα podcast ότι οι Δημοκρατικοί που εξέφραζαν αγανάκτηση για «ένα όμορφο κορίτσι που κάνει μια διαφήμιση τζιν» θα απωθούσαν τους νεαρούς άνδρες μακριά τους στις ενδιάμεσες εκλογές.

Όταν ρωτήθηκε αν η δημόσια υποστήριξη από «πολύ ισχυρούς ανθρώπους» την έκανε να νιώθει ευγνώμων, η Σουίνι είπε: «Δεν νομίζω... Δεν είναι ότι δεν είχα αυτό το συναίσθημα, αλλά δεν το σκεφτόμουν έτσι, τίποτα από όλα αυτά. Απλώς έβαλα στην άκρη το τηλέφωνό μου. Γυρίζω κάθε μέρα. Γυρίζω το Euphoria, οπότε εργάζομαι 16 ώρες την ημέρα, και δεν φέρνω πραγματικά το τηλέφωνό μου στο πλατό, οπότε δουλεύω και μετά πηγαίνω σπίτι και κοιμάμαι. Οπότε δεν είδα πολλά από αυτά».

«Στο τέλος της ημέρας ήξερα σε τι χρησίμευε αυτή η διαφήμιση, και ήταν τα υπέροχα τζιν, δεν με επηρέασε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο».

Η Σίντνεϊ Σουίνι σχολίασε ότι «η αντίδραση ήταν σίγουρα μια έκπληξη», προσθέτοντας ότι «φοράει κυριολεκτικά τζιν και μπλουζάκι κάθε μέρα της ζωής της». Τον Σεπτέμβριο, η American Eagle μοιράστηκε στοιχεία που έδειχναν ότι το Sydney Jacket τους εξαντλήθηκε σε μία ημέρα, ενώ το Sydney Jean τους εξαντλήθηκε σε μία εβδομάδα, με σχέδια να ανανεωθεί το Νοέμβριο, σύμφωνα με το People.

Όταν ρωτήθηκε αν ήθελε να διευκρινίσει κάτι σχετικά με τις διαφημίσεις για τα υπέροχα τζιν και τα σπουδαία γονίδιά της, η Σουίνι απάντησε: «Νομίζω ότι όταν έχω ένα θέμα για το οποίο θέλω να μιλήσω, ο κόσμος θα ακούσει».