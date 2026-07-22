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Η Σοφία Βεργκάρα «γκρέμισε» τη Μύκονο: Ο ξέφρενος χορός και το φούξια φόρεμα που άναψε φωτιές

Η Σοφία Βεργκάρα «γκρέμισε» τη Μύκονο με τον χορό της. Δείτε βίντεο από τις «Noches en Grecia» και το εκρηκτικό φούξια φόρεμά της.

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Σοφία Βεργκάρα
Σοφία Βεργκάρα | Instagram / @sofiavergara
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Όταν η Λατινοαμερικάνα σταρ συναντά τον αέρα του Αιγαίου, το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι εκρηκτικό. Η Σοφία Βεργκάρα ψήφισε «δαγκωτό» Ελλάδα για τις καλοκαιρινές της διακοπές και, όπως φαίνεται, έχει βαλθεί να κάνει το Instagram να παραμιλάει.

Αφήνοντας πίσω τα χολιγουντιανά πλατό, η διάσημη ηθοποιός «προσγειώθηκε» στα σοκάκια της Μυκόνου και μας έδειξε πώς διασκεδάζουν οι αληθινές σταρ. Σε βίντεο που ανέβασε στα social media, η Βεργκάρα φαίνεται να ζει την απόλυτη summer fantasy.

Λικνίζεται στους ρυθμούς του πάρτι με ένα αφοπλιστικό χαμόγελο, αποδεικνύοντας πως το λατινικό ταμπεραμέντο ταιριάζει γάντι με την ελληνική διασκέδαση.
 

Μπορεί η ίδια να έπαιξε... κρυφτό, γράφοντας απλώς «Noches en Grecia» («Νύχτες στην Ελλάδα») στη λεζάντα της, όμως το απόλυτο λευκό του κυκλαδίτικου τοπίου στο φόντο την «πρόδωσε» αμέσως στα εκατομμύρια των followers της που έσπευσαν να την αποθεώσουν.
 

Φυσικά, μια τέτοια έξοδος απαιτούσε και το ανάλογο outfit. Για τη βραδινή της εξόρμηση, η εκρηκτική ηθοποιός μαγνήτισε τα βλέμματα επιλέγοντας ένα αέρινο, φλοράλ φόρεμα σε «εκτυφλωτικές» φούξια αποχρώσεις. 

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