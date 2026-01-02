Η συγκίνηση και τα δάκρυα της Ιωάννας Τούνη για τη μητέρα της: «Κάποιες φορές μου λείπει»

Η Ιωάννα Τούνη δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της και δάκρυσε όταν αναφέρθηκε στην αγαπημένη της μητέρα, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2022 μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Στα πρώτα stories που ανέβασε η Ιωάννα Τούνη χθες Πρωτοχρονιά (1/1) στο Instagram έδειξε στους followers της τη νέα της ατζέντα για το 2026, αλλά και το σημείωμα που της είχε γράψει το 2022 η μητέρα της και το οποίο η γνωστή influencer έχει πλαστικοποιήσει και το τοποθετεί σε κάθε νέα ατζέντα από την ημέρα που εκείνη έφυγε από τη ζωή.

«Σε άλλα νέα έχω ανοίξει την καινούρια μου ατζέντα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Στην ατζέντα μου θέλω να σου δείξω αυτό, το οποίο είχε γράξει η μανούλα μου και το είχα πλαστικοποιήσει και το είχα στην ατζέντα που είχα πριν τέσσερα χρόνια που έφυγε.

Κάθε χρόνο το βάζω στην επόμενη ατζέντα μου. Είναι η φάση που εγώ συγκινούμαι μόνη μου, "μανουλίτσα μου"», είπε αρχικά η Ιωάννα Τούνη, εμφανώς συγκινημένη.

Στη συνέχεια, μάλιστα, διάβασε τι γράφει το σημείωμα: «"Με πολλή πολλή αγάπη η μανούλα σου, καλή χρονιά και ευλογημένη να έχεις μωράκι μου, κάθε ευτυχία στη ζωή σου. Να σε φωτίζει ο Θεός να κάνεις πάντα το καλό". Μόνη μου θα κλαίω», εξομολογήθηκε η γνωστή influencer χωρίς να μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της και εξηγώντας πως «είναι χαρμολύπη αυτό που νιώθω γιατί κάποιες φορές μου λείπει. Τι με πιάνει πρωτοχρονιάτικα».