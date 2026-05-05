Η συγκίνηση του Γιώργου Θεοφάνους για τον Αντώνη Βαρδή: «Έφυγε και έχασα τον κόσμο μου»

Ο Γιώργος Θεοφάνους ήταν καλεσμένος χθες στο The 2Night Show και ο γνωστός μουσικοσυνθέτης δεν έκρυψε τη συγκίνησή του όταν αναφέρθηκε στον αξέχαστο Αντώνη Βαρδή, λέγοντας πως έχασε τον κόσμο του όταν εκείνος έφυγε από τη ζωή.

«Ο Αντώνης ήταν το άπιαστο χιούμορ. Και αισθάνομαι... Τώρα θα με κάνεις να συγκινηθώ γαμ**το. Έφυγε ο Αντώνης και εγώ έχασα τον κόσμο μου, αλήθεια. Δεν υπάρχει τίποτα μετά τον Βαρδή. Δεν υπάρχει τίποτα. Το εννοώ αυτό», είπε φανερά συγκινημένος ο Γιώργος Θεοφάνους.

«Ο Αντώνης δεν έγραφε στίχους, αλλά ήξερε πώς να επιλέγει τους στιχουργούς, γιατί πολλές φορές με ρωτάνε "Σε ποιον θα ήθελες να γράψεις;" Ρώτα με: Με ποιον θα ήθελες να γράψεις".

Ένα όνειρο ενός δημιουργού είναι αυτό. Με ποιον θα κάτσω; Με ποιον θα ξημερωθώ και θα σβήνουμε και θα γράφουμε; Τώρα με το AI δεν μπορείς να το κάνεις αυτό», είπε στη συνέχεια ο γνωστός μουσικοσυνθέτης.