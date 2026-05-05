Μενού

Η συγκίνηση του Γιώργου Θεοφάνους για τον Αντώνη Βαρδή: «Έφυγε και έχασα τον κόσμο μου»

Η συγκίνηση του Γιώργου Θεοφάνους για τον Αντώνη Βαρδή στο χθεσινό The 2Night Show. «Έφυγε και εγώ έχασα τον κόσμο μου», δήλωσε ο γνωστός μουσικοσυνθέτης.

Reader symbol
Newsroom
The 2Night Show Γιώργος Θεοφάνους
The 2Night Show: Γιώργος Θεοφάνους | ΑΝΤ1
  • Α-
  • Α+

Ο Γιώργος Θεοφάνους ήταν καλεσμένος χθες στο The 2Night Show και ο γνωστός μουσικοσυνθέτης δεν έκρυψε τη συγκίνησή του όταν αναφέρθηκε στον αξέχαστο Αντώνη Βαρδή, λέγοντας πως έχασε τον κόσμο του όταν εκείνος έφυγε από τη ζωή.

«Ο Αντώνης ήταν το άπιαστο χιούμορ. Και αισθάνομαι... Τώρα θα με κάνεις να συγκινηθώ γαμ**το. Έφυγε ο Αντώνης και εγώ έχασα τον κόσμο μου, αλήθεια. Δεν υπάρχει τίποτα μετά τον Βαρδή. Δεν υπάρχει τίποτα. Το εννοώ αυτό», είπε φανερά συγκινημένος ο Γιώργος Θεοφάνους.

«Ο Αντώνης δεν έγραφε στίχους, αλλά ήξερε πώς να επιλέγει τους στιχουργούς, γιατί πολλές φορές με ρωτάνε "Σε ποιον θα ήθελες να γράψεις;" Ρώτα με: Με ποιον θα ήθελες να γράψεις".

Ένα όνειρο ενός δημιουργού είναι αυτό. Με ποιον θα κάτσω; Με ποιον θα ξημερωθώ και θα σβήνουμε και θα γράφουμε; Τώρα με το AI δεν μπορείς να το κάνεις αυτό», είπε στη συνέχεια ο γνωστός μουσικοσυνθέτης.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE