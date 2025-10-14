Η συγγνώμη της Φίνου που «πέθανε» τη Διαβάτη: «Είναι η εποχή της ηλιθιότητας» απαντά ο Τσακίρογλου

Την αγανάκτηση του Νικήτα Τσακίρογλου προκάλεσε μια ανάρτηση της Καίτης Φίνου, η οποία όταν είδε στο Facebook την ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα για τον θάνατο της Άννας Κυριακού μπερδεύτηκε και νόμιζε ότι είχε πεθάνει η Χρυσούλα Διαβάτη.

Έτσι, η Καίτη Φίνου θέλησε να την «αποχαιρετήσει» μέσω ανάρτησης, την οποία έσπευσε να διαγράψει όταν κατάλαβε το λάθος που είχε κάνει.

Ο Νικήτας Τσακίρογλου μίλησε στο Πρωινό χωρίς να κρύψει την έντονη ενόχλησή του για τη σύγχυση που προκλήθηκε, λέγοντας - μεταξύ άλλων - ότι ζούμε στην «εποχή της ηλιθιότητας».

«Είναι η εποχή της ηλιθιότητας. Ό,τι θέλει ο καθένας λέει. Μας πέθαναν κιόλας. Εντάξει. Μου φαίνεται γελοίο αυτό. Γελοιότητες είναι της εποχής μας. Γελάω, γιατί δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Δεν κάνουν καλό στη δημοσιότητα αυτά τα πράγματα. Δεν υφίσταται τέτοιο πράγμα, γελάω.

Ο καθένας λέει τώρα, αυτή τη στιγμή, κάτι για να υπάρχει. Αν ήταν, δεν θα το μάθαινε η κυρία Φίνου, την οποία δεν τη γνωρίζω. Θα το μαθαίναμε εμείς πρώτα», είπε αρχικά ο Νικήτας Τσακίρογλου.

Όσον αφορά την κατάσταση της υγείας της Χρυσούλας Διαβάτη, ο σπουδαίος ηθοποιός δήλωσε: «Καλά είναι. Είναι μια κατάσταση χρόνια αυτή, που κάνουμε υπομονή και πιστεύουμε σε μια καλύτερη κατάσταση. Και θα γίνει αυτή, γιατί ήδη έχουμε δείγματα».

Καίτη Φίνου: «Ζητώ χίλια συγγνώμη»

Από πλευράς της η Καίτη Φίνου, μιλώντας στο Πρωινό, ανέφερε ότι μπερδεύτηκε και ζήτησε συγνώμη τόσο από την οικογένεια της Χρυσούλας Διαβάτη όσο και από άλλα άτομα που επηρεάστηκαν από το λάθος της.

«Ζητώ χίλια συγγνώμη από την οικογένεια της κυρίας Διαβάτη. Επειδή έχω ιλίγγους με το αυχενικό μου, άνοιξα κάποια στιγμή τα μάτια μου και μπέρδεψα τη φωτογραφία, που είχε αναρτήσει ο Σπύρος Μπιμπίλας με την Άννα Κυριακού και είχα πάθει σοκ και είπα "έφυγε η γυναίκα".

Έτσι, έκανα την ανάρτηση, χωρίς να διαβάσω κάτι άλλο. Μόλις είδα στην τηλεόραση για την Άννα Κυριακού, είπα "καλά, εγώ τι ανέβασα; Δύο συνάδελφοι έφυγαν σήμερα από τη ζωή;". Τρελάθηκα και κάνω μία έτσι και το βλέπω και λέω "Όχι, Θεέ μου, δεν είναι δυνατόν"

Ζητώ χίλια συγγνώμη και από την οικογένεια και από όλον τον κόσμο, που μπορεί να αναστάτωσα», δήλωσε στο Πρωινό η Καίτη Φίνου.