Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Γιατί ταξιδεύει 320 χιλιόμετρα κάθε φορά που χρειάζεται οδοντίατρο

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου φαίνεται πως αντιμετωπίζει τη στοματική υγιεινή με τη δέουσα σοβαρότητα κάτι παραπάνω, καθώς προκειμένου να δει οδοντίατρο, κάνει κάθε φορά ένα ταξίδι άνω των 300 χιλιομέτρων.

Το μοντέλο και παρουσιάστρια εξήγησε λιτά με μία ανάρτηση στο Instagram τον λόγο για τον οποίο «ξενιτεύεται» από την Αθήνα στον Βόλο, σχεδόν 320 χιλιόμετρα, με την παραμικρή ένδειξη πονόδοντου ή ακόμα και για έναν καθαρισμό ρουτίνας.

«Σας έχω πει ότι έχω τον καλύτερο οδοντίατρο και πάω στον Βόλο γι' αυτόν;» έγραψε στη σέλφι που τράβηξε καθισμένη στην καρέκλα του ασθενή και με ττον διαστολέα στόματος να αφήνει την τέλεια οδοντοστοιχία της σε πλήρη θέα.

Η ανάρτηση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου | Instagram