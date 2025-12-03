Ιωάννα Παλιοσπύρου: «Φοβάμαι την αποφυλάκιση της γυναίκας που μου επιτέθηκε»

Καλεσμένη στην εκπομπή «Real View» του Open TV βρέθηκε τη νύχτα της Τρίτης η Ιωάννα Παλιοσπύρου και για πρώτη φορά μίλησε ανοιχτά για την επίθεση με βιτριόλι που είχε δεχθεί, αποκαλύπτοντας ότι υπήρξε φλερτ με τον δράστη μέσω social media, το οποίο η ίδια σταμάτησε θέτοντας σαφή όρια.

«Όσο και αν βάζεις όρια, όσο και αν θεωρείς ότι έχεις πράξει το σωστό, δε σημαίνει ότι αυτό θα πιάσει τόπο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ίδια ανακοίνωσε πως το 2026 θα κυκλοφορήσει το βιβλίο της: «Στο βιβλίο γράφω όλα όσα έγιναν πάρα πολύ αναλυτικά. Με έχει δυσκολέψει πάρα πολύ να το γράψω και να είμαι τόσο ειλικρινής. Είναι οι μνήμες και τα συναισθήματα που είχα σε όλη αυτή την πορεία. Δεν έχει ακουστεί στο μεγαλύτερο μέρος το πώς εγώ το βίωνα εκείνο το διάστημα, οπότε πιστεύω ότι αν κάποιος το διαβάσει θα καταλάβει το πώς και το γιατί».

Για τον λόγο που θέλησε να μοιραστεί τη δική της αλήθεια, είπε: «Θέλω να εκφράσω την αλήθεια μου. Θα λειτουργήσει θεραπευτικά προς εμένα και νιώθω ότι υπερασπίζομαι τον εαυτό μου. Χρειάζομαι υπεράσπιση, γιατί έχω δεχτεί μια επίθεση πισώπλατη και πάρα πολύ ύπουλη — όχι από τον κόσμο, αλλά από τη γυναίκα που μου επιτέθηκε».

Τόνισε επίσης ότι η κοινωνία συχνά βλέπει μόνο την επιφάνεια. «Έχουμε μείνει όλοι στο αστυνομικό και στο αισθητικό αποτέλεσμα. Σας διαβεβαιώνω ότι μια επίθεση με βιτριόλι δεν έχει να κάνει με το αισθητικό κομμάτι. Τα προβλήματα είναι λειτουργικά αναπηρίας και εφ’ όρου ζωής, εφόσον επιζήσει το θύμα.»

Όταν ρωτήθηκε για το ότι η δράστιδα αναμένεται να αποφυλακιστεί το 2026, απάντησε: «Θα αποφυλακιστεί του χρόνου πιθανότατα. Ξέρω ότι ό,τι έχω μπορέσει να κάνω από νομικής άποψης το έχω κάνει. Είμαι 100% δικαιωμένη. Από ηθικής άποψης, το μόνο που θα με δικαίωνε θα ήταν να γυρίσω τον χρόνο πίσω και να μην συμβεί ποτέ. Να μην μπερδεύουμε την έννοια της δικαιοσύνης με τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Η δικαιοσύνη δεν έχει μόνο νομική μορφή· έχει και ηθική, κοινωνική δικαίωση».

Κλείνοντας, εξήγησε τη μείωση της ποινής: «Η ποινή ήταν 15 χρόνια για απόπειρα δολοφονίας με ενδεχόμενο δόλο. Τα εκτίσιμα είναι τα 3/5, δηλαδή 9 χρόνια, και από αυτά, λόγω μεροκάματων στη φυλακή, πέφτει στα 6 χρόνια. Καλώς, το 2026. Όταν κάποιος δεν έχει μετανιώσει και παραμένει πεπεισμένος στο μυαλό του, πώς να μην φοβάμαι; Ένας άνθρωπος μου επιτέθηκε, δέκα εκατομμύρια με στήριξαν».