Ιωάννα Τούνη: Απάντησε με Τζούλια Αλεξανδράτου στο «τι νομίζει ο μέσος Έλληνας» για τη δουλειά της

Η Ιωάννα Τούνη επέλεξε έναν ιδιαίτερα καυστικό τρόπο, επιστρατεύοντας την Τζούλια Αλεξανδράτου, για να απαντήσει μέσω TikTok σε όσους σχολιάζουν αρνητικά τη δουλειά της, θεωρώντας πως πρακτικά δεν δουλεύει και δεν κάνει κάτι το κουραστικό.

Συγκεκριμένα η Ιωάννα Τούνη επέλεξε ένα ηχητικό από παλαιότερη συνέντευξη της Τζούλιας Αλεξανδράτου στην εκπομπή «Μπορώ» της Άννας Δρούζα όπου η ίδια λέει: «Είμαι μπροστά σε έναν καναπέ και δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πώς σου φαίνεται αυτό;».

Πάνω στο βίντεο η Ιωάννα Τούνη έγραψε με μεγάλη δόση χιούμορ: «τι νομίζει ο μέσος Έλληνας όταν λέω ότι είμαι επιχειρηματίας και διαφημίστρια», ενώ στη λεζάντα της ανάρτησής της πρόσθεσε:

«Αλήθεια και κάτω από κάθε βίντεο θα βρεις και μερικά θλιβερά, άσχετα σχόλια τύπου "ωραίο το Ντουμπάι;". Ενώ έχω πάει 3-4 φορές στη ζωή μου όλο και όλο, όπως ακριβώς και Ιταλία, Παρίσι και Λονδίνο και πάντα με παρέα που σας δείχνω, μιας και σας τα ανεβάζω όλα».