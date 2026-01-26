Μετά τη νέα διακοπή της δίκης για την υπόθεση του revenge porn βίντεο της Ιωάννας Τούνη, η οποία έλαβε νέα αναβολή για τις 20 Φεβρουαρίου, η ίδια μοιράστηκε τα συναισθήματά της μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram.

Όπως τόνισε η γνωστή influencer έκανε ξανά διάλειμμα από τα social media, προκειμένου να ηρεμήσει από όλα όσα έγιναν στη δικάσιμο την περασμένη Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου.

Μέσα από ιστορία της στο Instagram, είπε συγκεκριμένα: «Δεν έχω βάλει Stories τις τελευταίες μέρες. Και η αλήθεια είναι πως την περασμένη Παρασκευή είχα ξανά μανά το δικαστήριο, το οποίο γενικά με έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ ψυχολογικά. Απλά ξέρεις, όποτε παίρνω off λίγο και “πέφτω”, σκέφτομαι τους δύο ανθρώπους που είναι στο δικαστήριο και παρακολουθούν το προφίλ μου σαν τα μαύρα κοράκια μαζί με όλους τους δικούς τους».

«Σκέφτομαι πόση χαρά και ικανοποίηση μπορεί να παίρνουνε… με το να με κάνουν να πέφτω. Και σκέφτομαι «Ιωάννα συγκρατήσου γρήγορα και πάμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας από εκεί ακριβώς που την αφήσαμε”. Λοιπόν, ό,τι και να συμβαίνει, θα προσπαθώ να είμαι καλά και αυτό είναι το σημαντικό και αυτό θέλω για τον εαυτό μου για αρχή», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενη σε σχόλια που έχει λάβει περί ηθικής, η influencer αποκάλυψε πως ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε για πρώτη φορά ότι έχει στραβισμό:

«Τέλος πάντων, με όλα αυτά που συμβαίνουν και δεδομένου ότι πολλοί άνθρωποι έχουν πάει να θίξουν την ηθική μου και ξέρεις με όλο αυτό που συμβαίνει, με αφορμή δηλαδή κάτι τόσο άσχημο και κακοποιητικό, ήθελα να πω πραγματικά ότι δεν έχει καμία σημασία αν έχεις πάει με έναν ή αν έχεις πάει με 101 ανθρώπους, αρκεί να μην έχει τύχει να πας… Κάθε κατεργάρης στον πάγκο του», ανέφερε συγκεκριμένα.

«Επίσης, δεν ξέρω αν σας σχολίασα το εξής; Γιατί μέσα σε όλα αυτά που δεν έχω ανεβάσει story, δεν έτυχε να μιλήσουμε. Είναι πραγματικά να τρελαίνεσαι. Είναι πραγματικά να ντρέπεται η ντροπή. Ο κατηγορούμενος, λοιπόν, με τον οποίο εμφανίζομαι στο βίντεο, ο οποίος κοιτάει την κάμερα, ισχυρίστηκε, για πρώτη φορά τώρα, ότι έχει στραβισμό», πρόσθεσε.

«Δεν είδε μάλλον ποιος το τραβάει και ότι είναι ο κολλητός του, γιατί έχει στραβισμό. Οπότε δεν θα μπορούσε να δει. Δεν ξέρω… Ξέρεις κάτι; Δεν θέλω να μιλήσω άλλο γι’ αυτό σήμερα. Πολύ δυσάρεστο μου είναι όλο αυτό» είπε καταληκτικά η Ιωάννα Τούνη.