Ιωάννα Τούνη: Δέχτηκε παρατήρηση στο Φεστιβάλ Καννών για το φόρεμά της - «Δεν μπορεί να περάσει ο κόσμος»

Η Ιωάννα Τούνη προκάλεσε... κίνηση με το φόρεμα- υπερπαραγωγή που επέλεξε για την πρώτη της εμφάνιση στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Καννών.

Ιωάννα Τούνη | Instagram/ j.touni
Στο κόκκινο χαλί του 79ου Φεστιβάλ των Καννών περπάτησε για πρώτη φορά η Ιωάννα Τούνη φορώντας ένα navy blue φόρεμα - υπερπαραγωγή με ουρά με βολάν.

«Έχουμε μόλις περάσει από το red carpet που δυστυχώς δεν μπορούσα να σας δείξω γιατί «απαγορεύεται» να φαίνεται το κινητό σου», έγραψε η influencer σε βίντεο που δημοσίευσε αμέσως μετά το πέρασμά της από το κόκκινο χαλί.

Το βίντεο όμως διακόπηκε γιατί μια κυρία της έκανε παρατήρηση. «Μόλις μου έκανε παρατήρηση μια κυρία ότι το φόρεμά μου δημιουργεί κίνηση στις Κάννες. Κι έχει δίκιο. Της λέω έχετε απόλυτο δίκιο. Η παρατήρηση ήταν "Κυρία μου πάρτε το φόρεμά σας από τον διάδρομο, δεν μπορεί να περάσει ο κόσμος στην αίθουσα"», είπε η Ιωάννα Τούνη, αντιμετωπίζοντάς το με χιούμορ.

