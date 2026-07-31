Τούνη: «Παραλίγο να χάσω το μάτι μου στη Μύκονο» - Το μπλέξιμο με τους μπράβους του ΜακΚόναχι

Η Ιωάννα Τούνη, έχοντας γυρίσει πλέον στη Θεσσαλονίκη, περιέγραψε το ατύχημα που είχε στη Μύκονο όταν τραυματίστηκε στο μάτι σε βραδινή της έξοδο σε γνωστό μαγαζί, όπου βρισκόταν και ο Μάθιου ΜακΚόναχι.

Μάλιστα, η γνωστή influencer ανέφερε πως παραλίγο να γίνει σκηνικό με τους σωματοφύλακες του σταρ του Χόλιγουντ όταν εκείνη χρειάστηκε να πάει στην τουαλέτα και πέρασε μέσα από το τραπέζι του.

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«Παραλίγο να χάσω το ένα μου μάτι στη Μύκονο. Δεν σου κάνω πλάκα. Ήμουν χθες στον Σκορπιό που είχε ένα event από τα πολύ καλά του καλοκαιριού.

Πήγαμε με την παρέα μου και κάτσαμε στο τραπέζι και γινόταν πανικός, το έλα να δεις. Έτσι όπως είχαμε παραγγείλει και περιμέναμε, πέρασε ένας σερβιτόρος με μία παραμάνα, έναν τεράστιο δίσκο με σαμπανιέρες, ποτήρια, παγάκια, φρούτα, ποτά. Είχε πάνω τα πάντα, πρέπει να ήταν 20 κιλά δίσκος.

Και περνάει το παιδί, καλά να είναι, αλλά θα με τύφλωνε και κάνει μία κίνηση και όπως κάθομαι εγώ, τρώω τον δίσκο στο μάτι. Ζαλίστηκα. Ο σερβιτόρος είπε ένα sorry και έφυγε και κοιτάω τα παιδιά και μου λένε "τρέχει αίμα". Είχε ανοίξει και είχε γεμίσει αίμα, εγώ είχα φρικάρει.

Ήξερα ότι είχα χτυπήσει, αλλά επειδή είχα σοκαριστεί και ήταν μουδιασμένο το μάτι μου, δεν είχα καταλάβει τι μπορεί να είχε συμβεί.

Το ότι θα ζούσα το ήξερα, αλλά αναρωτιόμουν αν έχει συμβεί κάτι πιο σοβαρό και αν πρέπει να κάνω ράμματα και να είμαι σαν τον πειρατή. Φρίκαρα και ζήτησα να πάω στην τουαλέτα», είπε αρχικά η Ιωάννα Τούνη σε βίντεο που ανέβασε στη σελίδα της στο TikTok.

«Δίπλα μας καθόταν και ένας ηθοποιός, ο ΜακΚόναχι μάλλον, αν το λέω σωστά, δεν θυμάμαι το όνομά του. Όλα λάθος μπορεί να τα έχω πει.

Είχαμε κολλήσει, γιατί η τουαλέτα ήταν απέναντι από το τραπέζι του. Όπως ήμουν σε εξαλλοσύνη, άρχισα να σκαρφαλώνω κάτι σχοινιά για να περάσω και έπεσαν πάνω μας δέκα μπράβοι του ηθοποιού.

Ήμουν σαν την τρελή, που πήγαινα να παραβιάσω το τραπέζι του. Εγώ είχα καλύψει το μάτι μου με ένα παγάκι, έκλαιγα παράλληλα και φώναζα "θα με τυφλώσετε εδώ πέρα"», πρόσθεσε η γνωστή influencer.

«Τελικά, ήρθε ένα πολύ καλό παιδί από την προστασία και κατάλαβε ότι έγινε βλακεία, μας πήγε στην τουαλέτα. Είδα για αρχή ότι το μάτι μου ήταν καλά. Τώρα το λέω και γελάω, αλλά έφαγα 15 κιλά παραμάνα.

Αν ήταν ένα εκατοστό πιο πάνω, σίγουρα δεν θα μιλούσα τόσο χαλαρά αυτή τη στιγμή. Είμαι τυχερή πάνω στην ατυχία μου.

Πήγα στον γιατρό που είχαν εκεί και μου είπε ότι δεν χρειάζεται να κάνω ράμματα», εξήγησε η Ιωάννα Τούνη, η οποία έδειξε να μη χάνει το χιούμορ της και αυτοσαρκαζόμενη είπε στο τέλος:

«Φαντάζεσαι, να μην φτάνει που μου έχει βγει το όνομα και να μου έβγαινε και το μάτι; Δεν θα το άντεχα σε αυτόν τον κόσμο».