Ιωάννα Τούνη: «Παρέλαβα τον Πάρη χάλια από το αεροδρόμιο τον πήγα στα επείγοντα»

Στο νοσοκομείο μετέφερε τον γιο της Πάρη χθες η Ιωάννα Τούνη καθώς ο μικρός είχε υψηλό πυρετό που δεν έπεφτε.

«Χθες σου είπα ότι θα πήγαινα στο αεροδρόμιο να πάρω τον Παρούλη. Τον οποίο παρέλαβα χάλια. Το μωρό είχε πυρετό. Βασικά απορώ γιατί πέταξε, αλλά δεν θα μείνουμε εκεί πέρα. Κανονικά σήμερα ήταν να κάνω τα γενέθλια του Πάρη και ήμουν πολύ ενθουσιασμένη γιατί πρώτη φορά επειδή γίνεται τρία στείλαμε προσκλήσεις σε όλα τα παιδάκια της τάξης του - θα έρχονταν 24 παιδάκια και θα ήταν ένα πολύ παιδικό πάρτι με δραστηριότητες. Τα ακύρωσα όλα εννοείται, προέχει να γίνει καλά το μωρό.

Τον πήγα στα επείγοντα γιατί είχε ακατέβατο 40 πυρετό. Φρίκαρα αρκετά. Μίλησα με τον παιδίατρό του εννοείται. Ωτίτιδα έχει τελοσπάντων, καλά είναι, ξεκινήσαμε διπλή αντιβίωση τώρα», ανέφερε σε βίντεο που ανέβασε στα social media η influencer.

Ο μικρός Πάρης είχε γιορτάσει τα γενέθλιά του με τον μπαμπά του Δημήτρη Αλεξάνδρου στην Αθήνα πριν επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη για ένα το δεύτερο πάρτι του που τελικά αναβλήθηκε λόγω της υγείας του.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη

«Εξαφανίστηκα το τελευταίο 24ωρο καθώς χθες που πήρα τον Πάρη από το αεροδρόμιο ήταν χάλια… Στην αρχή πήγαμε σπίτι να τον παρακολουθώ και να τον θερμομετρώ καθώς δεν ήξερα ακριβώς σε τι κατάσταση είναι. Μετά από λίγο ανέβασε 40 πυρετό (39.9 συγκεκριμένα) οπότε μίλησα κατευθείαν με τον παιδίατρό μας και μας έστειλε στα επείγοντα…

Αρχίσαμε δύο αντιβιώσεις το πρωί και θέλει αρκετή ξεκούραση για τις επόμενες ημέρες, καθώς τελικά έχει ωτίτιδα. Εν τω μεταξύ του είχα οργανώσει σήμερα πάρτι γενεθλίων με όλους τους συμμαθητές του από το σχολείο και τους φίλους μας που εννοείται το ακύρωσα απευθείας καθώς προέχει η υγεία του παιδιού!» γράφει η Ιωάννα Τούνη στα Instagram Stories της.



Στα Instagram Stories της ανέφερε πως: «Χθες σου είπα ότι θα πήγαινα στο αεροδρόμιο να πάρω τον Παρούλη, τον οποίο Παρούλη παρέλαβα χάλια. Το μωρό είχε πυρετό, βασικά δεν έπρεπε να πετάξει, αλλά δεν θα μείνουμε εκεί πέρα. Κανονικά σήμερα ήταν να κάνω τα γενέθλια του Πάρη και ήμουν πάρα πολύ ενθουσιασμένη και είχα κάνει πάρα πολλά…



Στείλαμε προσκλήσεις σε όλα τα παιδάκια της τάξης του, που θα ήταν σύνολο 24 παιδάκια από το σχολείο. Οπότε θα έκανα ένα πολύ, πολύ, πολύ παιδικό πάρτι, το οποίο θα είχε πολλές δραστηριότητες και πραγματάκια για παιδιά, τα οποία εννοείται τα ακύρωσα όλα, δεν το συζητώ αυτό, προέχει πρώτα να γίνει καλά το μωρό. Για να μη στα πολυλογώ, χθες επειδή ήταν Σάββατο, τον πήγα στα επείγοντα γιατί είχε ακατέβατο 40 πυρετό.

Τρελάθηκα ρε παιδί μου εννοείται, φρίκαρα αρκετά. Μίλησα με τον παιδίατρό του. Μου λέει «Ιωάννα» μου λέει, «πήγαινέ τον κατευθείαν νοσοκομείο, δεν είσαι τρελή, πήγαινέ τον να τον δούνε στο νοσοκομείο». Ωτίτιδα έχει τέλος πάντων, καλά είναι. Ξεκινήσαμε εννοείται διπλή αντιβίωση τώρα. Τις επόμενες μέρες ελπίζω έτσι να με βοηθήσει λίγο και η θεία μου, γιατί προφανώς δεν θα τον στείλω σχολείο τώρα. Εν τω μεταξύ η ωτίτιδα δεν κολλάει, δηλαδή δεν μπορεί να κολλήσει ένα παιδάκι ωτίτιδα, να κολλήσει κάποιο άλλο παιδάκι, αλλά η δική του υγεία ρε παιδί μου είναι σε ευάλωτη κατάσταση.

Οπότε αυτά τα καλά. Αρκετό σπίτι και χθες δηλαδή όλη μέρα, που δεν ανέβασα story, ήμασταν σπίτι, νοσοκομείο, σπίτι. Και σήμερα εννοείται θα κάτσω μέσα, Σαββατοκύριακο εντάξει, από αύριο έχω η αλήθεια δουλίτσες…».



Η Ιωάννα Τούνη γράφει για την περιπέτεια με την υγεία του Πάρη | Instagram

Η ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη για την υγεία του Πάρη | Instagram