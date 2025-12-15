Ηράκλειο: 15χρονη κατήγγειλε άντρα ντυμένο Τσάρλι Τσάπλιν για ασέλγεια

Εφιαλτικές στιγμές έζησε μία 15χρονη στο Ηράκλειο της Κρήτης, η οποία κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα ασέλγειας από έναν άνδρα ντυμένο ως Τσάρλι Τσάπλιν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Κυριακής, την ώρα που ο μίμος βρισκόταν στην στολισμένη πλατεία Ελευθερίας.

Όταν είδε την 15χρονη άρχισε να κάνει ασελγείς πράξεις σε βάρος της προσβάλλοντας την αξιοπρέπειά της.

Η ανήλικη σε κατάσταση σοκ ειδοποίησε την αστυνομία με άνδρες της Άμεσης Δράσης να σπεύδουν στο σημείο και να τον συλλαμβάνουν.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με την δικαιοσύνη.