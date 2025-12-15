Μενού

Ηράκλειο: 15χρονη κατήγγειλε άντρα ντυμένο Τσάρλι Τσάπλιν για ασέλγεια

Εφιαλτικές στιγμές για 15χρονη κοπέλα στο κέντρου του Ηρακλείου το βράδυ της Κυριακής στην πλατεία Ελευθερίας.

Reader symbol
Newsroom
Αστυνομία
Αστυνομία | Intime
  • Α-
  • Α+

Εφιαλτικές στιγμές έζησε μία 15χρονη στο Ηράκλειο της Κρήτης, η οποία κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα ασέλγειας από έναν άνδρα ντυμένο ως Τσάρλι Τσάπλιν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Κυριακής, την ώρα που ο μίμος βρισκόταν στην στολισμένη πλατεία Ελευθερίας.

Όταν είδε την 15χρονη άρχισε να κάνει ασελγείς πράξεις σε βάρος της προσβάλλοντας την αξιοπρέπειά της.

Η ανήλικη σε κατάσταση σοκ ειδοποίησε την αστυνομία με άνδρες της Άμεσης Δράσης να σπεύδουν στο σημείο και να τον συλλαμβάνουν.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με την δικαιοσύνη.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE