Τι μας τρομάζει στην τηλεόραση σήμερα; Πολύ λίγα πράγματα. Τι μπορεί να μας τρομάξει; Αυτό που δεν μπορούμε να περιγράψουμε, αυτό που υπερβαίνει τις εικόνες και τις εμπειρίες της καθημερινότητας μας και μοιάζει με εφιάλτη. Γι' αυτό λοιπόν, οι «Ιστορίες από την Κρύπτη» παραμένουν μια επίκαιρη τηλεοπτική σειρά, παρά το γεγονός ότι οι επτά κύκλοι των επεισοδίων της χρονολογούνται από το 1989 ως το 1996 και η θρυλική μαριονέτα-σκελετός που αφηγείται τις ιστορίες, ήταν από τότε καλτ.

Η σειρά των Γουίλιαμ Γκέινς και Στιβ Τοντ που βασίστηκε στο περιοδικό της EC Comics με το ίδιο όνομα, αποτέλεσε «φυτώριο» ή έστω μια καλή αφορμή ώστε δεκάδες σημερινοί σταρ να κερδίσουν λίγα έξτρα λεπτά δημοσιότητας σε μια σειρά της αμερικάνικης καλωδιακής τηλεόρασης με φανατικό κοινό. Μετράμε ονόματα: Στίβ Μπουσέμι, Σάντρα Μπούλοκ, Ντάνιελ Γκρεγκ, Μπραντ Πιτ, Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ, Κρίστοφερ Ριβ, Ντέμι Μουρ, Μάρτιν Σιν, Μάλκολμ Μακντάουελ και δεκάδες άλλοι

Γιατί είναι κορυφαία σειρά τρόμου;

Θα δειγματίσουμε ένα επεισόδιο, το "What's Cooking" από το 1992. Στο επεισόδιο συναντάμε ένα ζευγάρι, τον Φρεντ (Κριστοφερ Ριβ) και την Ίρμα (Μπες Άρμστρονγκ). Το ζευγάρι έχει ανοίξει ένα συμπαθητικό κουτούκι, με φτωχή πελατεία. Προσπαθούν να βρούν τρόπους να ορθοποδήσουν οικονομικά.

Τη λύση τη φέρνει ο αδελφός του Φρεντ, ο Φιλ (Αρτ Λα Φλερ), με μια «καινοτομία» που αλλάζει τελείως το κρέας που σερβίρουν.

Ξαφνικά, όλοι θέλουν να μάθουν αυτό το κουτούκι με τις φοβερές μπριζόλες. Το μαγαζί δεν σταματάει να εξυπηρετεί πελάτες. «Το άτιμο το κρέας, είναι τόσο νόστιμο» λένε ζευγάρια στο πρώτο ραντεβού, οικογένειες με παιδιά που δεν γκρινιάζουν πια, γιατί έχουν πάρει φωτιά τα πιρουνιά!

Ο Φρεντ ζητάει να μάθει για το κρέας. Βρίσκει μπρος του, σε ένα τσιγκέλι, ένα ανθρώπινο πτώμα, μια νέα «πρώτη ύλη» ικανή για να γεμίσει πολλά πιάτα, με τη βοήθεια κάποιου πρόθυμου να σκοτώσει.

Αυτό ήταν η «Κρύπτη», μια σειρά ιστοριών με σημείο αναφοράς κάποια συνηθισμένα στοιχεία (πχ, κουτούκι) που έκρυβαν ασυνήθιστες, εφιαλτικές διαστάσεις. Έκτοτε, ακόμα περιμένουμε να παρακολουθήσουμε κάτι εξίσου τρομακτικό.

Θα γίνει κάποιο remake;

Φτάσαμε εντυπωσιακά κοντά σε κάτι τέτοιο το 2016, με σκηνοθέτη τον Μ.Νάιτ Σάϊμαλαν, όμως το project ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή, καθώς οι κάτοχοι των πνευματικών δικαιωμάτων του "Cryptkeeper", της τρομακτικής μαριονέτας που αφηγείται κάθε επεισόδιο, αρνήθηκαν να τα παραχωρήσουν. Έκτοτε, το project της αναβίωσης της «Κρύπτης» θεωρείται νεκρό (#διπλής).

Βρήκαμε το επεισόδιο;

ΦΥΣΙΚΑ.