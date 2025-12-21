«Ήταν η ηρωίδα μου»: Πέθανε η αδελφή του Τζορτζ Κλούνεϊ, Άντα Ζάιντλερ, από καρκίνο

Η αδελφή του Τζορτζ Κλούνεϊ, Αντέλια «Άντα» Ζάιντλερ, απεβίωσε σε ηλικία 65 ετών. Η δική του «ηρωίδα», όπως την αποκαλούσε, έχασε τη μάχη με τον καρκίνο και έφυγε από τη ζωή, την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.
«Η αδελφή μου, η Άντα, ήταν η ηρωίδα μου», δήλωσε ο αγαπημένος ηθοποιός, Τζορτζ Κλούνεϊ στο PEOPLE σε μια αποκλειστική δήλωση. «Αντιμετώπισε τον καρκίνο με θάρρος και χιούμορ. Δεν έχω γνωρίσει ποτέ κανέναν άνθρωπο τόσο γενναίο. Η Αμάλ και εγώ θα την πεθυμήσουμε τρομερά».
