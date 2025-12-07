Ηθοποιός του Stranger Things αποκαλύπτει πόσα του έδωσε το Netflix για έξι εβδομάδες γυρισμάτων

Μετά από τρία χρόνια απουσίας, το Stranger Things επέστρεψε δυναμικά στο Netflix, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο το μυστήριο του Hawkins και την επική μάχη ενάντια στον σκοτεινό Vecna.

Η σειρά, που ξεκίνησε ως ένα σχετικά μικρό project, έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία της πλατφόρμας, καθηλώνοντας εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο.

Οι Βρετανοί θεατές έχουν ήδη απολαύσει τα πρώτα τέσσερα επεισόδια της νέας σεζόν και μετρούν αντίστροφα για την Boxing Day, όταν θα κυκλοφορήσουν τα επόμενα τρία επεισόδια.

Το μεγάλο φινάλε αναμένεται την Πρωτοχρονιά, με την αγωνία να κορυφώνεται για την τύχη της παρέας που προσπαθεί να αποτρέψει τον Vecna από την κατάκτηση όχι μόνο του Hawkins, αλλά και ολόκληρου του κόσμου.

Ο ρόλος του Tristan Spohn και η αποκάλυψη για τις αμοιβές

Ένας από τους πιο συζητημένους χαρακτήρες είναι ο Two, τον οποίο υποδύεται ο Tristan Spohn. Ο νεαρός ηθοποιός πέρασε έξι εβδομάδες γυρίζοντας την τέταρτη σεζόν και αποκάλυψε στο κανάλι του στο YouTube πόσα χρήματα έλαβε από το Netflix.

Διαμονή σε πολυτελές ξενοδοχείο στην Ατλάντα: περίπου 8.000 δολάρια

Καθημερινά έξοδα για φαγητό και ταξίδια: καλύφθηκαν από την παραγωγή

Αμοιβή για έξι εβδομάδες γυρισμάτων: 30.000 δολάρια

Μπόνους για αναδρομικές σκηνές: 4.000 δολάρια

Συνολικά, οι αμοιβές του ανήλθαν σε 58.662 δολάρια. Μετά την αφαίρεση φόρων (15.639 δολάρια) και αμοιβής πρακτορείου (4.430 δολάρια), το καθαρό του εισόδημα έφτασε τα 38.593 δολάρια.

Παρότι ο χαρακτήρας του Spohn βρήκε βίαιο τέλος στη σφαγή της τέταρτης σεζόν, η αποκάλυψη των αμοιβών του δείχνει πόσο γενναιόδωρα μπορεί να ανταμείβει το Netflix τους ηθοποιούς του. Για μόλις πέντε επεισόδια, το ποσό θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό, αν και δύσκολα θα υπάρξει συνέχεια για τον ίδιο μετά τον θάνατο του χαρακτήρα του.