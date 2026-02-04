Κάιλι Τζενερ: Ο πρώην της, Τράβις Σκότ ραπάρει για την πλαστική στήθους της σε νέο του τραγούδι

Φαίνεται ότι ο Tράβις Σκοτ εξακολουθεί να ασχολείται με την πρώην του, Κάιλι Τζένερ παρά το γεγονός ότι η influencer έχει κάνει γνωστή τη σχέση με τον ηθοποιό Τίμοθι Σαλαμέ.
Μάλιστα, ο ράπερ φαίνεται να έκανε μια ξεκάθαρη αναφορά στις λεπτομέρειες που είχε αποκαλύψει προηγουμένως η πρώην του για την πλαστική στο στήθος της σε μια μπάρα του καινούργιου του τραγούδι του με τον Don Toliver, «Rosary».
«Με κοιτάζει σαν τον Scotty, φίλε, αυτό το S στο στήθος μου», ράπαρε ο Travis στο κομμάτι, που κυκλοφόρησε στο άλμπουμ OCTANE του Don στις 30 Ιανουαρίου. «Σαράντα τέσσερα πέντε C, όπως κάθονται, πρέπει να το δοκιμάσω», είπε παρακάτω.
Η αναφορά στο ακριβώς ίδιο νούμερο που είχε αποκαλύψει η Κάιλι, όταν μια θαυμάστρια που ενδιαφερόταν να κάνει πλαστική επέμβαση εξέφρασε ότι κι αυτή αναζητούσε μια παρόμοια σαν της επιχειρηματία, επιβεβαίωσε ότι ο Τράβις αναφερόταν στο στήθος της πρώην του. «445 cc, μέτριο προφίλ, το μισό κάτω από τον μυ!!!!! σιλικόνη!!!» είχε πει συγκεκριμένα.
