Κάιλι Τζενερ: Ο πρώην της, Τράβις Σκότ ραπάρει για την πλαστική στήθους της σε νέο του τραγούδι

Ο Tράβις Σκοτ, πρώην της Κάιλι Τζένερ και πατέρας των δύο παιδιών τους, έκανε ξεκάθαρη αναφορά στην πλαστική στήθους της επιχειρηματία μέσα στο νέο του τραγούδι.

Κάιλι Τζένερ και Τράβις Σκοτ
Κάιλι Τζένερ και Τράβις Σκοτ | Getty Images
Φαίνεται ότι ο Tράβις Σκοτ εξακολουθεί να ασχολείται με την πρώην του, Κάιλι Τζένερ παρά το γεγονός ότι η influencer έχει κάνει γνωστή τη σχέση με τον ηθοποιό Τίμοθι Σαλαμέ.

Μάλιστα, ο ράπερ φαίνεται να έκανε μια ξεκάθαρη αναφορά στις λεπτομέρειες που είχε αποκαλύψει προηγουμένως η πρώην του για την πλαστική στο στήθος της σε μια μπάρα του καινούργιου του τραγούδι του με τον Don Toliver, «Rosary».

«Με κοιτάζει σαν τον Scotty, φίλε, αυτό το S στο στήθος μου», ράπαρε ο Travis στο κομμάτι, που κυκλοφόρησε στο άλμπουμ OCTANE του Don στις 30 Ιανουαρίου. «Σαράντα τέσσερα πέντε C, όπως κάθονται, πρέπει να το δοκιμάσω», είπε παρακάτω.

Η αναφορά στο ακριβώς ίδιο νούμερο που είχε αποκαλύψει η Κάιλι, όταν μια θαυμάστρια που ενδιαφερόταν να κάνει πλαστική επέμβαση εξέφρασε ότι κι αυτή αναζητούσε μια παρόμοια σαν της επιχειρηματία, επιβεβαίωσε ότι ο Τράβις αναφερόταν στο στήθος της πρώην του. «445 cc, μέτριο προφίλ, το μισό κάτω από τον μυ!!!!! σιλικόνη!!!» είχε πει συγκεκριμένα.

