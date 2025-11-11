Κάιλι Τζένερ: «Στα χωρίσματα» με τον Τιμοτέ Σαλαμέ

Φουντώνουν μετά από νέες εξελίξεις οι φήμες ότι η Κάιλι Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ έχουν χωρίσει, η οποίες ξεκίνησαν όταν ο ηθοποιός δεν εμφανίστηκε στο μεγάλο πάρτι γενεθλίων της μητέρας της Κάιλι, Κρις Τζένερ, όπου καλεσμένοι ήταν δεκάδες διάσημοι, όπως η Μπιγιόνσε και η Μέγκαν Μάρκλ.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, πηγές από το περιβάλλον του διάσημου ηθοποιού του Χόλιγουντ, «χώρισε την Κάιλι», κάτι που δεν συνέβαινε για πρώτη φορά.

«Αυτό έχει ξανασυμβεί, αλλά εκείνη πάντα τον έπειθε να τα ξαναβρούν. Είναι τρελά ερωτευμένη μαζί του και ίσως προσπαθήσει ξανά», ανέφερε ένα άλλο πρόσωπο που γνωρίζει και τους δύο. Άλλη πηγή πρόσθεσε πως «υπάρχει πρόβλημα, αλλά δεν έχουν τελειώσει οριστικά εκείνος δουλεύει συνεχώς, κι εκείνη νιώθει πως πρέπει να τον κυνηγά».

Το γεγονός ότι το ζευγάρι βρίσκεται σε διάσταση φαίνεται και από την πρόσφατη συνέντευξη του Σαλαμέ στη Vogue που όταν ρωτήθηκε για τη σύντροφό του, εκείνος απάντησε: «Δεν έχω τίποτα να πω», αποφεύγοντας κάθε αναφορά στη προσωπική του ζωή.

Timothee Chalamet has DUMPED Kylie Jenner, insiders claim... and reveal brutal new way he is humiliating her https://t.co/Tv9LoilhdW — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 11, 2025