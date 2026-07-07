Καίτη Φίνου: Η εξομολόγηση για τη στιγμή που έμεινε ημίγυμνη στη σκηνή – «Έτρεμα από φόβο»

Μια άκρως εξομολογητική και καθηλωτική ανάρτηση πραγματοποίησε η Καίτη Φίνου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η αγαπημένη ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια φωτογραφία από τη συμμετοχή της στην παράσταση «Ωχ τα νεφρά μου», αποκαλύπτοντας τις βαθιές ανασφάλειες και τους φόβους που βίωσε όταν κλήθηκε να εμφανιστεί ημίγυμνη στο σανίδι.

Όπως εξήγησε η ίδια, η ανησυχία για την αντίδραση του κοινού ήταν τεράστια, καθώς εκείνη την περίοδο είχε πάρει κάποια επιπλέον κιλά τα οποία πάλευε να χάσει, γεγονός που έκανε την απόφαση της να εκτεθεί ακόμα πιο δύσκολη.

Στο κείμενό της, η Καίτη Φίνου περιέγραψε με απόλυτη ειλικρίνεια τα όσα έζησε:

«Ήταν το 2019 όταν ο θεατρικός επιχειρηματίας Βασίλης Πλατάκης μου πρότεινε τον ρόλο της πόρνης στο θεατρικό έργο του Μπάμπη Τσικληρόπουλου “Ωχ τα νεφρα μου”, με την προϋπόθεση να γδυθώ επί σκηνής και να μείνω με ένα κομπινεζόν.

Δίστασα για λίγα δευτερόλεπτα, σκέφτηκα πως θα με δουν τώρα χοντρή που τολμώ να γδυθώ, αλλά έπρεπε να αγαπήσω το σώμα μου. Ήμουν 47 χρονών κι ακόμη προσπαθούσα να χάσω κιλά μετά τα ορμονικά προβλήματα. Δεν το μετάνιωσα… Ναι, ντράπηκα στην πρεμιέρα, έτρεμα από φόβο, περίμενα να γελάσουν σ’ αυτή την ψιλοδραματική σκηνή, αλλά από κάτω βουβαμάρα…

Το χειροκρότημα στο φινάλε δικαίωσε και την πρόταση του επιχειρηματία και το ρίσκο που είχα πάρει. Μετά συνέχισα με δραματικούς ρόλους, αλλά δεν εγκατέλειψα και την κωμωδία…»