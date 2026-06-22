Καίτη Γαρμπή: Ακύρωσε ξαφνικά τις συναυλίες της – Το πρόβλημα υγείας που αποκάλυψε στo Instagram

Η Καίτη Γαρμπή, ακύρωσε μέρος των προγραμματισμένων της συναυλιών για το καλοκαίρι και εξήγησε τους λόγους μέσα από προσωπική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα.
Συγκεκριμένα με βίντεο στο Instagram, αποκάλυψε: ««Κάνω αυτό το βίντεο για να σας ανακοινώσω πως θα ακυρώσουμε μέρος των καλοακιρινών εμφανίσεών μας. Στον τελικό του Just the 2 of us έπαθα μία πολύ γερή ψύξη.
Όλοι ξέρουμε ότι στα τηλεοπτικά πλατό υπάρχει ισχυρός κλιματισμός για να αντισταθμίζεται η θερμότητα από τα φώτα και τον αριθμό των ανθρώπων.
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Η ψύξη αυτή μου άφησε ένα στραβό χειλάκι το οποίο παλεύω με κορτιζόνη για να επανέλθει εδώ και περίπου έναν μήνα.
Κάθε μέρα όλο και κάτι γίνεται, κάπως έρχεται. Όμως, η ψύξη αυτή εξελίχθηκε σε βαριά φαρυγγολαρυγγίτιδα. Ο γιατρός διέγνωσε έντονο οίδημα στις φωνητικές μου χορδές και μου επέβαλε αυστηρή αφωνία για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες και ειδική αγωγή για να μην κινδυνέψει η φωνή μου. Όλα θα πάνε τέλεια, το ξέρω. Να μην ανησυχείτε, σε έναν μήνα περίπου θα είμαστε πάλι μαζί…», εξήγησε στα κοινωνικά δίκτυα η τραγουδίστρια.
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