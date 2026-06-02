Σχοινάς για Γαρμπή: «Πριν παντρευτούμε μου έχει κάνει τρελά πράγματα»

Ο Διονύσης Σχοινάς μίλησε για τη σχέση ζωής του με την Καίτη Γαρμπή, τονίζοντας πως δεν δοκιμάστηκε ποτέ και παραμένει δυνατή στο χρόνο. «Ευτυχία για εμένα δεν μπορεί να υπάρξει αν είμαι μόνος μου. Πρέπει με κάποιον να τα μοιραστείς…», δήλωσε, εξηγώντας πως η κοινή πορεία και η συντροφικότητα είναι το θεμέλιο της ζωής του.

Αναφερόμενος στη γνωριμία τους, αποκάλυψε: «Με το που την είδα είπα ότι θα την παντρευτώ… ήταν η τύπισσα που βλέπω στα όνειρά μου», περιγράφοντας την έντονη πρώτη εντύπωση που του προκάλεσε. Παρά τα χρόνια που έχουν περάσει, επισημαίνει πως η ουσία της σχέσης τους παραμένει αναλλοίωτη: «Γίνεται να φύγει ο έρωτας; Το ότι μπορείς τόσα χρόνια και γίνεσαι με τον άλλον ένα… αυτό είναι έρωτας».

Ο τραγουδιστής υπογράμμισε ότι: «Η Καίτη μου έχει κάνει πολύ πιο τρελά πράγματα απ' ότι έχω κάνει εγώ. Δεν θα μπορούσε να είμαστε ζευγάρι διαφορετικό. Έχει κάνει πιο λίγα και πιο δυνατά. Δεν λέγονται αυτά. Πριν παντρευτούμε μου έχει κάνει τρελά πράγματα», επισήμανε.

Κλείνοντας, ο τραγουδιστής εξήγησε πως το μόνο που έχει αλλάξει μετά από τόσα χρόνια σχέσης είναι ο ενθουσιασμός, τονίζοντας πως ο έρωτας παραμένει: «Μετά από τόσα χρόνια σχέσης φεύγει ο τρελός ενθουσιασμός και αυτό το "θέλω να σε σκίσω τώρα", αλλά γίνεται να φύγει ο έρωτας; Το ότι μπορείς τόσα χρόνια και γίνεσαι με τον άλλον ένα, πέφτεις εσύ και σε σηκώνει ο άλλος, αυτό είναι έρωτας. Αυτό κρατάει τον έρωτα. Για εμένα οικογένεια είναι ότι γινόμαστε ένα. Και σε πορτοφόλι. Είχαμε πάντα κοινό πορτοφόλι».