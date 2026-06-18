Στον Νίκο Κοκλώνη η βραδινή ζώνη του Σαββατοκύριακου: Τι θα γίνει με το J2US και τα νέα project

Άμεσα αναμένεται η ολοκλήρωση των συζητήσεων μεταξύ του Νίκου Κοκλώνη και του Open για τις παραγωγές που θα αναλάβει η Barking Well Media τη φετινή τηλεοπτική

σεζόν.

Και ενώ στο daytime η εικόνα δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει, φαίνεται πως η βραδινή ζώνη του Σαββατοκύριακου θα παραχωρηθεί εξ’ ολοκλήρου στον γνωστό παρουσιαστή και

παραγωγό.

Συγκεκριμένα οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως το Σάββατο θα προβάλλεται στο πρώτο μισό της σεζόν ένα νέο σόου με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη και στη συνέχεια η σκυτάλη θα περάσει στο «Just the two of us» με έναν νέο κύκλο του μουσικού talent show από τα τέλη του Χειμώνα αρχές της Άνοιξης του 2027.

Το πρότζεκτ με το οποίο θα ανοίξει η τηλεοπτική σεζόν δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Διαβάστε επίσης: Άρωμα «Πρωινού καφέ» στη νέα εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη: Τα πρόσωπα που ακούγονται

Για τη βραδινή ζώνη της Κυριακής η σκέψη που προκρίνεται αυτή τη στιγμή είναι ένα νέο ψυχαγωγικό format με παρουσιάστρια τη Δανάη Μπάρκα, χωρίς να αποκλείεται η επιστροφή του «Celebrity Game Night».

Καθώς η τηλεοπτική σεζόν οδεύει προς το τέλος της, οι τελικές αποφάσεις του ανοιχτού καναλιού αναμένονται πολύ σύντομα.