Κάν’το όπως οι Δανοί: 5 συνήθειες που δικαιολογούν τη μόνιμη ευτυχία στη ζωή τους

Οι Σκανδιναβικές χώρες κατάφεραν να βρουν το «μυστικό» της ευτυχίας, αφού την τελευταία δεκαετία τόσο οι Δανοί όσο και οι Φινλανδοί έχουν κερδίσει τον τίτλο των πιο ευτυχισμένων πολιτών του κόσμου στις αντίστοιχες χώρες τους, με την πρώτη να κατέχει, βέβαια, τους περισσότερους τίτλους.

Οι κάτοικοι σε αυτές τις χώρες ζουν πολύ διαφορετικά από όλους εμάς, επενδύοντας στην ποιότητα της καθημερινότητάς τους και στην ισορροπία μεταξύ προσωπικής, κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής.

Η εκπαίδευση έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση προσωπικοτήτων με ισχυρές ηθικές αξίες, όπως είναι ο σεβασμός, η ενσυναίσθηση και η δικαιοσύνη. Κάπως έτσι, δίνεται στις ανθρώπινες σχέσεις η πρέπουσα σημασία και φροντίδα.

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