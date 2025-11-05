Καρβέλας: «Το έντεχνο είναι το τραγούδι των ατάλαντων, των δυσκοίλιων» - Ο κεραυνοβόλος έρωτας με τη Βίσση

Ο Νίκος Καρβέλας έδωσε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στη διαδικτυακή εκπομπή των Rainbow Mermaids και μεταξύ άλλων μίλησε για την Άννα Βίσση, αλλά και το έντεχνο τραγούδι.

Όπως ανέφερε, γνώρισε την Άννα Βίσση όταν ήταν εκείνη 16 ετών, χωρίς να κρύψει πως το μόνο που τον ενδιέφερε τότε ήταν αν είναι «ωραία γκόμενα». Ο Νίκος Καρβέλας επρόκειτο τότε να κυκλοφορήσει έναν δίσκο και του πρότειναν να συμμετέχει η Άννα Βίσση, την οποία δεν είχε ξανακούσει.

«Την ερωτεύτηκα αμέσως. Εκείνη δεν με γούσταρε καθόλου. Δεν της άρεσα. Όταν μουπε για φιλία, της είπα "ο Καρβέλας δεν γίνεται φίλος με μια γυναίκα". Της είπα "φίλοι ποτέ"», ανέφερε στη συνέχεια.

«Εκείνη με έπαιρνε αστείο σαν συνθέτη. Όταν της έπαιξα τα ξένα μου τραγούδια, εκείνη είχε μασήσει με είχε "ερωτευτεί"», είπε στη συνέχεια ο Νίκος Καρβέλας και πρόσθεσε: «Δεν θυμάμαι πώς την πήρα στα σοβαρά, γιατί για μένα η φωνή της ήταν αστεία. Δεν την έπαιρνα κι εγώ στα σοβαρά».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο Νίκος Καρβέλας αποκάλυψε ότι χώρισαν όταν παίζονταν οι «Δαίμονες» στο θέατρο.

«Όταν χωρίσαμε εντελώς τρελός εγώ, μιλάμε για δέσιμο. Σε φάση καταθλιπτική, μανιακή, υστερική, ό,τι θες! Εκτός τόπου και χρόνου. Τότε ήμουν για λύπηση.

Μείναμε άφραγκοι, χωρίσαμε, μαλώσαμε και δεν ήθελα να τη βλέπω. "Σκοτωθήκαμε"», είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Καρβέλας, αναφέροντας ακόμα πως εκείνη την περίοδοο πολλοί τον αποκαλούσαν «σατανιστή».

«Μου έλεγαν ότι είμαι σατανιστής και εγώ τους έλεγα “είστε ηλίθιοι. Αν ήμουν κάτι, δεν θα ήμουν σατανιστής, αλλά ο ίδιος ο Σατανάς», σχζολίασε ο Νίκος Καρβέλας.

Καρβέλας: «Το έντεχνο είναι το τραγούδι της δυσκοιλιότητας»

Μιλώντας για το έντεχνο τραγούδι, ο Νίκος Καρβέλας ανέφερε:

«Η εντεχνίλα άρχιζε να σαπίζει όταν σταμάτησε το ωραίο τραγούδι και από ωραίο ελληνικό τραγούδι έγινε έντεχνο, δηλαδή το τραγούδι των ατάλαντων, των δυσκοίλιων.

Το έντεχνο είναι το τραγούδι της δυσκοιλιότητας. Προσπαθούν να βρουν δύσκολα λόγια, δύσκολες αρμονίες για να μιμηθούν τον Χατζιδάκη. Είναι δακρύβρεχτα σενάρια της σύγχρονης ελληνικής μουσικής κουλτούρας.

Τότε οι συνθέτες ήταν ελληνοπρεπείς συνθέτες με προσωπικότητα και με ταλέντο, ελληνοπρεπέστατο.

Από το 1990 και μετά που τελείωσε αυτή η γενιά συνθετών έπεσε στο χάος των έντεχνων, των ανθρώπων που δεν μπορώ να κρίνω. Άμα κρίνεις, πιάνεσαι κορόιδο.

Δεν μιλάω για όλα τα τραγούδια, υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά ο κανόνας είναι οχετός».