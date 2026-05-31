Κατερίνα Βρανά: «Σκεφτόμουν να ανοίξω Only Fans για ανάπηρους»

Στις ερωτικές σχέσεις, στους χωρισμούς και τη δυσκολία διαχείρισης αυτών, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων η αγαπημένη κωμικός Κατερίνα Βρανά.

Μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του Mega, χαρακτήρισε το να χωρίζεις ως, μια από τις μεγαλύτερες δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς.

«Δεν τους μπορώ τους χωρισμούς. Με καταρρακώνουν πάρα πολύ. Προτιμώ να πεθαίνει ο άλλος, παρά να χωρίζουμε», είπε χιουμοριστικά.

«Νομίζω ότι άμα έχεις πραγματικά αγαπήσει κάποιον και έχεις κάνει ουσιαστική σχέση, ποτέ δεν είναι εύκολο. Είναι η δύναμη της συνήθειας, έχεις γνωρίσει κάποιον καλά και είναι λίγο η απόρριψη όλου του εαυτού σου. Έχω βρεθεί στα πατώματα».

Διαβάστε επίσης: PERSONAS Live: Ποτέ δεν θα σταματήσουμε να απολαμβάνουμε τις ομιλίες της Κατερίνας Βρανά

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης μάλιστα, αποκάλυψε: «“Έλεγα “δεν μπορώ να μιλήσω καθαρά, δεν βλέπω καλά, τα χέρια μου δεν δουλεύουν καλά, τι;”. Αυτό που σκεφτόμουν είναι να ανοίξω OnlyFans για ανάπηρους. Κάπως θα είχε πετύχει», είπε η γνωστή κωμικός.