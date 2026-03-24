Το stand-up της ζωής της: Η Κατερίνα Βρανά γελάει με τις δυσκολίες και διαλύει τα ταμπού

Υπάρχουν άνθρωποι που κυκλοφορούν ανάμεσά μας κι είναι αναπολογητικά ο εαυτός τους. Μπαίνουν σε έναν χώρο και τον κάνουν δικό τους χωρίς πολλά πολλά. Και κυρίως, χωρίς αλαζονεία, χωρίς εγωισμό, χωρίς «ξέρεις ποιος είμαι εγώ ρε;». Η Κατερίνα Βρανά είναι ένας τέτοιος άνθρωπος. Δεν ξέρω αν χρειάζεται τη σκηνή για να λάμψει. Πιο σωστά, η σκηνή τη χρειάζεται για να…λάμψει εκείνη κι αυτό θα συμβεί την Κυριακή, 29 Μαρτίου στην εκδήλωση PERSONAS Live Stories by Reader, η οποία θα πραγματοποιηθεί στον Άτρακτο (Μαραθωνομάχων 8, Ακαδημία Πλάτωνος).

«Πήγα να πεθάνω που λες»

Η Κατερίνα Βρανά γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στο Λονδίνο. Βέβαια περίπου στα σχολικά χρόνια εμφανίζεται για πρώτη φορά στη σκηνή. Κάτι της έκανε κλικ εκείνη τη στιγμή και αποφάσισε να ασχοληθεί με το performance. Περίπου το 2009, κατά τη διάρκεια των σπουδών της στην υποκριτική, ξεκίνησε να γράφει σκετσάκια. Αυτή ήταν η αρχή μιας δυνατής καριέρας. Λίγα χρόνια μετά, το CNN θα την κατέτασσε στη λίστα με τις δεκατρείς καλύτερες γυναίκες κωμικούς παγκοσμίως. Με το χαρακτηριστικό της στυλ σε μια εποχή που το stand up είχε αρχίσει να κυριαρχεί, δημιούργησε το δικό της φανατικό κοινό.

Το 2017 ήταν μια χρονιά ορόσημο για εκείνη. Βρισκόταν στην Ταϊλάνδη για περιοδεία όταν ένα αυτοάνοσο στο έντερο μαζί με μια δηλητήριαση και υπερκόπωση, την έφεραν πολύ κοντά στον θάνατο. Νοσηλεύτηκε με διάτρηση εντέρου και σηψαιμία. Πέρασε ένα σηπτικό σοκ από το οποίο οι 8 στους 10 ασθενείς δεν καταφέρνουν να επιβιώσουν. Με τη βοήθεια των γιατρών, δεν το έβαλε κάτω και μπόρεσε σταδιακά να επανέλθει.

Είναι χαρακτηριστικό του χιούμορ της και του δυναμισμού της πως κατάφερε να κάνει αυτή τη συνθήκη κομμάτι της δουλειάς της. Και να κερδίσει σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό την αγάπη του κοινού. Η ίδια αντιμετωπίζει τον εαυτό της με έναν ισχυρό αυτοσαρκασμό. Ταυτόχρονα όμως, ασκεί την κριτική που πρέπει για την προσβασιμότητα που...δεν έχουν τα άτομα με αναπηρία στην καθημερινότητά τους.

«Να θίγεστε που δεν υπάρχει πρόσβαση στην Ελλάδα για τους ανάπηρους»

Ορισμένες φορές αυτό το χιούμορ έχει προκαλέσει αντιδράσεις, από κάποιους που ίσως δεν το καταλαβαίνουν και αντιδρούν με μια κάποια υποκρισία. Όπως έχει αναφέρει και η ίδια, είναι παράξενο να αντιδρούμε σε μια λέξη και να θιγόμαστε από αυτήν αλλά να μην αντιδρούμε για τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα άτομα με αναπηρία.

Η κωμικός έχει καταφέρει να κερδίσει την κορυφή ξανά, μετά την περιπέτεια που πέρασε. Είναι χαρακτηριστικό όχι μόνο του χιούμορ που διαθέτει αλλά και της πηγαίας δύναμής της. Θα ήταν ίσως κοινότυπο να μιλήσουμε απλώς και μόνο για μαθήματα ζωής γιατί η Κατερίνα Βρανά έχει κερδίσει την αγάπη του κοινού κάνοντας αυτό που αγαπάει, να γελάει στο πρόσωπο της κάθε δυσκολίας και να «γκρεμίζει» ταμπού που μας κρατάνε πίσω.

Tι πρέπει να γνωρίζεις για το PERSONAS

Για 4 ώρες, 9 κορυφαίες προσωπικότητες ξετυλίγουν τις ιστορίες τους, σε μια ροή που θα σας κάνει να γελάσετε, να σκεφτείτε και να εμπνευστείτε. Την Κυριακή 29 Μαρτίου, στην Άτρακτο.

Event Line-up: Νίκος Ράπτης • Μανώλης Νανούρης • Κατερίνα Βρανά & Zoe Pre • Πάνος Χαρίτος • Λάκης Λαζόπουλος • Αναστασία • Θάνος Φέσκος • Τζέφ Μοντάνα.