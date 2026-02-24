Το ξέσπασμα της Βρανά για τα «σαχλά» εμπόδια που δεν διορθώνονται: «Είμαι μέχρι εδώ, άι σι@@»

Η Κατερίνα Βρανά έχει αναφερθεί αρκετές φορές σε κατά καιρούς συνεντεύξεις της στο πόσο δύσκολο είναι να βρει χώρο για να παρουσιάσει τις παραστάσεις της, αφού πολλοί χώροι δεν είναι προσβάσιμοι για άτομα με αναπηρία με αποτέλεσμα η ίδια συνήθως να βρίσκεται μπροστά στο δίλημμα «σκηνή ή καμαρίνι», μιας και αυτά τα δύο συνήθως είναι σε διαφορετικά επίπεδα, όπως έχει εξηγήσει.

Σήμερα Τρίτη (24/2) η Κατερίνα Βρανά θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα, ανεβάζοντας στο προφίλ της ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που είχε δώσει τον περασμένο Μάιο στην εκπομπή του ΣΚΑΪ, «Μέλλον Ένα», με παρουσιαστές τη Γεωργία Καλτσή και τον Γιώργο Καπουτζίδη όπου μιλούσε ακριβώς για αυτό το θέμα.

Μάλιστα, στη λεζάντα της ανάρτησής της όπου περιέγραφε τις δυσκολίες που είχε αντιμετωπίσει την περσινή σεζόν, δεν παρέλειψε να αυτοσαρκαστεί με τον μοναδικό της τρόπο, γράφοντας στην αρχή «νευράκια» και στο τέλος «νεύρα».

«Στην εκπομπή του ΣΚΑΪ "Μέλλον Ένα" με τον Γιώργο Καπουτζίδη κ τη Γεωργία Καλτσή που βγήκε τον Μάϊο του 2025. Την σεζόν '24-'25 δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να κάνω σειρά παραστάσεων επειδή δεν μπορούσα να βρω χώρο με προσβάσιμη σκηνή.

Οι χώροι που ήταν προσβάσιμοι δεν ήταν διαθέσιμοι και οι διαθέσιμοι χώροι δεν ήταν προσβάσιμοι. Και όταν συζητήθηκε η πιθανότητα ράμπας, μερικοί χώροι πρότειναν να με χρεώσουν για την ράμπα. ΝΕΥΡΑ», έγραψε στη λεζάντα η αγαπημένη κωμικός.

Στη συνέντευξη είχε εξομολογηθεί ότι «έχω δυσκολευτεί τον τελευταίο χρόνο πάρα πολύ να βρω χώρο στον οποίο να μπορώ να πάω να παίξω. Οι χώροι γίνονται όλο και πιο προσβάσιμοι για το κοινό και καθόλου για τον καλλιτέχνη.

Οι επιλογές είναι, αν έχω πρόσβαση στη σκηνή, δεν θα έχω πρόσβαση σε καμαρίνι και τουαλέτα. Αν έχω πρόσβαση σε καμαρίνι και τουαλέτα, δεν θα έχω πρόσβαση στη σκηνή γιατί θα έχει σκαλιά.

Ο μισαναπηρισμός είναι αδιαφορία και άγνοια. Το να μπεις σε έναν χώρο και να σου λένε "είναι τελείως προσβάσιμος, κα. Βρανά, έχουμε μόνο τρία σκαλάκια", το έχω ακούσει τόσες φορές».

Στο παραπάνω απόσπασμα η Κατερίνα Βρανά είχε ξεσπάσει όταν είχε πει σε έντονο ύφος:

«Δεν λέγεται πόσο εκνευριστικό είναι, δεν έχω που να κάνω τη δουλειά μου. Έπαθα αυτό που έπαθα, έχω τις βλάβες που έχω, αλλά επέστρεψα στη δουλειά που είχα πριν, το οποίο είναι σπάνιο.

Το κράτος, η κοινωνία, ο κόσμος γύρω μας, μου βάζουν μόνο εμπόδια. Εγώ είμαι έτοιμη, ετοιμοπόλεμη, όπως άπειροι και άπειρες, να γυρίσουμε και να είμαστε ενεργά μέλη της κοινωνίας με κέφι και χαρά, να συνεχίσουμε τις ζωές μας.

Και αντιμετωπίζουμε μόνο σαχλά, χαζά, τελείως διαχειρίσιμα εμπόδια, τα οποία κανείς δεν ασχολείται να τα φτιάξει. Είμαι μέχρι εδώ, δηλαδή! Άι σιχτίρ!

Σοβαρά μιλάω, μην το κάνετε ανθρωπιστικά, χεστ…α. Κάντε το από καπιταλιστική άποψη. Θα κινήσω χρήμα, όχι μαύρο, θα κάνω παραστάσεις, θα προσφέρω στην οικονομία. Αποκλείεις το 15% του πληθυσμού, μωρέ μπαγλαμά. Γιατί; Γιατί;».