Κατερίνα Βρανά: «Πού και πού συμβαίνουν μικροπράγματα και πρέπει να μπω νοσοκομείο»

Μήνυμα μέσα από το νοσοκομείο έστειλε η Κατερίνα Βρανά στους διαδικτυακούς της φίλους. Η stand-up κωμικός αντιμετωπίζει μικρά προβλήματα υγείας κατά καιρούς, τα οποία απαιτούν νοσηλεία και τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο κάποιας σοβαρότερης επιπλοκής.
Έχοντας μοιραστεί ανοιχτά τις απαιτήσεις που έχει τα τελευταία χρόνια η υγεία της, η Κατερίνα Βρανά κατέγραψε τις στιγμές όπου βρίσκεται στο νοσοκομειακό κρεβάτι με πεταλούδα στο χέρι, προσθέτοντας πινελιές χιούμορ.
«Πού και πού συμβαίνουν μικροπράγματα και πρέπει να μπω νοσοκομείο να τσεκάρω ότι όλα καλά. Σε μια τέτοια φάση με πετυχαίνετε. Μου έχουν βάλει πεταλούδα και μου έχουν βάλει ορό», σχολίασε στο βίντεο.
«Πέρασα ΚΤΕΟ (δεν έγινε κάτι σοβαρό, μην αγχώνεστε)», ανέφερε στη λεζάντα της ανάρτησής της.
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