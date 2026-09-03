Η Κατερίνα Γερονικολού ανέβασε στο προσωπικό της λογαριασμό στο instagram μερικές φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της διακοπές με αφορμή τα γενέθλιά της.
Στις φωτογραφίες η ηθοποιός είναι με μαγιό πάνω σε σκάφος, σε άλλες μόνη της και σε άλλες με τη παρέα της, ενώ δεν έλειψαν και τα στιγμιότυπα με τον σύντροφό της Γιάννη Τσιμιτσέλη.
Στη λεζάντα της φωτογραφίας έγραψε χαρακτηριστικά: «Να παίζουμε. Όσο κι αν μεγαλώνουμε. Happy Birthday to me. Καλή “σχολική” χρονιά σε όλους μας!!».
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