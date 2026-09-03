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Κατερίνα Γερονικολού: Τρυφερές φωτογραφίες για τα γενέθλιά της - «Να παίζουμε όσο και αν μεγαλώνουμε»

Η Κατερίνα Γερονικολού ανέβασε χαλαρές φωτογραφίες στο Instagram από τις διακοπές της με αφορμή τα γενέθλιά της, όπου είτε είναι με φίλους είτε με τον σύντροφό της.

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Η Κατερίνα Γερονικολού και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης
Η Κατερίνα Γερονικολού και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης | katerina_geronikolou/ Instagram
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Η Κατερίνα Γερονικολού ανέβασε στο προσωπικό της λογαριασμό στο instagram μερικές φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της διακοπές με αφορμή τα γενέθλιά της.

Στις φωτογραφίες η ηθοποιός είναι με μαγιό πάνω σε σκάφος, σε άλλες μόνη της και σε άλλες με τη παρέα της, ενώ δεν έλειψαν και τα στιγμιότυπα με τον σύντροφό της Γιάννη Τσιμιτσέλη.

Στη λεζάντα της φωτογραφίας έγραψε χαρακτηριστικά: «Να παίζουμε. Όσο κι αν μεγαλώνουμε. Happy Birthday to me. Καλή “σχολική” χρονιά σε όλους μας!!».

 

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