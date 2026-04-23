Κατερίνα Καινούργιου: Η πρώτη ολόσωμη φωτογραφία που ανέβασε 20 μέρες μετά τη γέννα

Η Κατερίνα Καινούργιου ανέβασε σήμερα (23/4) στο Instagram την πρώτη της ολόσωμη φωτογραφία 20 μέρες μετά τη γέννηση της κόρης της, Ξένιας, καρπό του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και η οποία ήρθε στον κόσμο την Παρασκευή 3 Απριλίου.

Αυτή την περίοδο η παρουσιάστρια της εκπομπής Super Κατερίνα είναι σε άδεια και απολαμβάνει την κάθε στιγμή με την κόρη της, αφού μην ξεχνάμε ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια είχε εκφράσει ξανά και ξανά ανοιχτά την επιθυμία της να γίνει μητέρα.

Μάλιστα, η Κατερίνα Καινούργιου είχε αναφέρει πως ειδικά το πρώτο διάστημα μετά τη γέννηση της κόρης θα θέλει να είναι μαζί της και όχι να επιστρέψει κατευθείαν στα τηλεοπτικά πλατό.

Το σίγουρο είναι ότι στην ολόσωμη φωτογραφία που ανέβασε σε story στο προφίλ της στο Instagram, η γνωστή παρουσιάστρια είναι ντυμένη casual και δείχνει να έχει χάσει αρκετά από τα κιλά της εγκυμοσύνης.