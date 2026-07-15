Κατερίνα Παπουτσάκη: «Ο Παπαμιχαήλ μού έλεγε: παιδί μου, εσύ είσαι ίδια η Βουγιουκλάκη»

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στη διαδικτυακή εκπομπή «Rainbow Mermaids», η Κατερίνα Παπουτσάκη μοιράστηκε άγνωστες πτυχές από την περίοδο που πρωταγωνιστούσε στη σειρά «Έχω ένα μυστικό», ενσαρκώνοντας την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη γνωριμία της με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, ο οποίος την είχε μαθήτρια στη Δραματική Σχολή.

Όπως αποκάλυψε η γνωστή ηθοποιός, ο σπουδαίος πρωταγωνιστής εντόπιζε μεγάλες ομοιότητες ανάμεσα στην ίδια και την Αλίκη, μια παρατήρηση που, άλλωστε, δεχόταν συχνά από τον περίγυρό της ήδη από τα παιδικά της χρόνια. Ειδικότερα, περιέγραψε το περιστατικό λέγοντας:

«Είχα τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ δάσκαλο στην τραγωδία. Κάποια στιγμή ήρθε και μου είπε: “Παιδί μου, είσαι ίδια η Βουγιουκλάκη στη διαφήμιση του Φιξ, εκεί που ήταν μελαχρινή”. Τότε ήμουν 18 ετών.

Από μικρή μου το έλεγαν συνέχεια, ίσως να έβλεπαν κάτι στα μάτια μου. Εγώ, πάντως, δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερη ομοιότητα. Αν δείτε τη μαμά μου, εκείνη ήταν ολόιδια. Η μαμά μου ναι, εγώ όχι»

Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε στο βαρύ τίμημα που κλήθηκε να πληρώσει μετά την ολοκλήρωση του εν λόγω τηλεοπτικού εγχειρήματος. Η υπέρμετρη δημοσιότητα και το διαρκές στρες εκείνης της περιόδου κλόνισαν σοβαρά τόσο την ψυχική όσο και τη σωματική της υγεία, με την ίδια να εξομολογείται χαρακτηριστικά:

«Μετά από αυτή τη σειρά έκανα πολλά χρόνια off. Με πήγε πάρα πολύ πίσω. Έβγαλα πολλά ψυχοσωματικά… διαλύθηκα. Πέρασα πολύ δύσκολα. Είχα μια σοβαρή σωματική διαταραχή και κανείς γιατρός δεν μπορούσε να καταλάβει ακριβώς τι ήταν. Όταν τελείωσε το σίριαλ, περίπου δύο μήνες μετά, όλα πέρασαν. Δεν μπορούσα να παίξω. Πήγαινα κάθε μέρα στο γύρισμα και έκλαιγα».