Κατερίνα Παπουτσάκη: Οι πόζες με μαύρο μπικίνι από τις διακοπές της στην Κύθνο που εντυπωσίασαν

Στην Κύθνο βρέθηκε αυτές τις ημέρες η Κατερίνα Παπουτσάκη για τις καλοκαιρινές της διακοπές και η αγαπημένη ηθοποιός θέλησε να μοιραστεί αρκετά στιγμιότυπα με τους followers της μέσα από ανάρτηση στη σελίδα της στο Instagram.

Στις φωτογραφίες που ανέβασε η Κατερίνα Παπουτσάκη τη βλέπουμε στην παραλία, στο δωμάτιο του ξενοδοχείου που έμεινε, στο πλοίο, ενώ υπάρχουν και στιγμιότυπα με τους γιους της και τον σκύλο της.

Βέβαια, από όλες τις λήψεις, εκείνες που ξεχώρισαν ήταν οι φωτογραφίες της ηθοποιού με μαύρο μπικίνι, το οποίο αναδεικνύει το καλλίγραμμο σώμα της.

«Κύθνος και χαρά», έγραψε η Κατερίνα Παπουτσάκη στη λεζάντα της ανάρτησής της, η οποία πλημμύρισε από κολακευτικά σχόλια.