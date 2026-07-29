Μενού

Κατερίνα Παπουτσάκη: Οι πόζες με μαύρο μπικίνι από τις διακοπές της στην Κύθνο που εντυπωσίασαν

Εντυπωσίασε η Κατερίνα Παπουτσάκη σε φωτογραφίες που ανέβασε στο προφίλ της στο Instagram από τις διακοπές της στην Κύθνο, φορώντας μαύρο μπικίνι.

Reader symbol
Newsroom
Κατερίνα Παπουτσάκη
Κατερίνα Παπουτσάκη | @katerina_papoutsaki - Instagram
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Στην Κύθνο βρέθηκε αυτές τις ημέρες η Κατερίνα Παπουτσάκη για τις καλοκαιρινές της διακοπές και η αγαπημένη ηθοποιός θέλησε να μοιραστεί αρκετά στιγμιότυπα με τους followers της μέσα από ανάρτηση στη σελίδα της στο Instagram.

Στις φωτογραφίες που ανέβασε η Κατερίνα Παπουτσάκη τη βλέπουμε στην παραλία, στο δωμάτιο του ξενοδοχείου που έμεινε, στο πλοίο, ενώ υπάρχουν και στιγμιότυπα με τους γιους της και τον σκύλο της.

Βέβαια, από όλες τις λήψεις, εκείνες που ξεχώρισαν ήταν οι φωτογραφίες της ηθοποιού με μαύρο μπικίνι, το οποίο αναδεικνύει το καλλίγραμμο σώμα της.

«Κύθνος και χαρά», έγραψε η Κατερίνα Παπουτσάκη στη λεζάντα της ανάρτησής της, η οποία πλημμύρισε από κολακευτικά σχόλια.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE