Κατερίνα Στανίση: «Στην πίστα ντύνονται όλες το ίδιο - Ή θα πας στα μπουζούκια ή σε στριπτιζάδικο»

Η Κατερίνα Στανίση σχολίασε σε συνέντευξή της τις ενδυματλογικές επιλογές που κάνουν σήμερα οι τραγουδίστριες, λέγοντας πως ντύνονται με τον ίδιο τρόπο, τονίζοντας ότι ο κόσμος πηγαίνει στα μπουζούκια «για να ακούσει μια ωραία φωνή, αλλιώς θα πάει σε στριπτιζάδικο».

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Στανίση στο περιοδικό «OK!», μια τραγουδίστρια πρέπει να εμφανίζεται στη σκηνή με εντυπωσιακά ρούχα:

«Φυσικά, δεν μπορεί να είναι το ίδιο με της πελάτισσας. Για αυτό και τα πληρώνεις, γιατί είναι μοναδικά. Ξέρεις τι χρήμα έχω ρίξει στο Κολωνάκι και στην Κηφισιά; Μια φορά είχα πάει και στην Ιταλία για να ψωνίσω. Και να σου πω, τα ευχαριστήθηκα κι ας τά 'δωσα. Έπαιρνα λεφτά, τα δούλευα, δεν τα πλήρωσε κανένας άλλος».

«Τώρα στην πίστα ντύνονται όλες το ίδιο. Δηλαδή μια κοψιά. Τι να βάλουν και τα κοριτσάκια; Κοίταξε, ή θα πας στα μπουζούκια να ακούσεις μια ωραία φωνή και ωραία ντυμένη κοπέλα, ή θα πας σε στριπτιζάδικο», σχολίασε η αγαπημένη τραγουδίστρια.

Όταν ρωτήθηκε για το αν επέλεγε πάντα ξεχωριστά φορέματα για τις live εμφανίσεις της, η Κατερίνα Στανίση δεν έκρυψε ότι «ως γυναίκα μου άρεσε πολύ το ωραίο ρούχο, το κομψό. Και τα μαγαζιά που τραγουδούσα, οι μεγάλες πίστες, είχαν τέτοια απαίτηση. Έχω φορέσει τα ωραιότερα, δεν μπορώ να πω. Ακόμη και τώρα θέλω να βγαίνω όπως εγώ νομίζω ότι είναι ωραία. Αλλά υπάρχουν και όρια».

Μάλιστα, αποκάλυψε τι απαντά στις νεότερες τραγουδίστριες που την προτρέπουν να φοράει πιο αποκαλυπτικά ρούχα στην πίστα.

«Τα κορίτσια μου λένε: "Τέτοιο ωραίο σώμα, κυρία Κατερίνα, μακάρι να το έχουμε κι εμείς στην ηλικία σας. Να βάλετε ένα έτσι πιο αποκαλυπτικό". "Παιδιά" λέω "καθίστε καλά". Δεν θέλω τέτοια πράγματα, θέλω να είναι αριστοκρατικό το φουστάνι, όμορφο. Εντάξει, μία πλάτη να δείξω. Δεν θα βάλω και μπούρκα», δήλωσε η Κατερίνα Στανίση.