Κατερίνα Στανίση: «Η Παναγία με έσωσε από πολλά - Όταν ήμουν μικρή την είχα δει»

Ο σταυρός που φορούσε στον λαιμό της η Κατερίνα Στανίση προκάλεσε την ερώτηση της Φαίης Σκορδά γύρω από το θέμα της πίστης.

«Μου το χάρισε ένας παπάς. Έχω πνευματικό. Είμαι με την εκκλησία πολύ δεμένη», ανέφερε αρχικά η τραγουδίστρια.

Όταν η Φαίη Σκορδά της θύμισε μια παλαιότερή δήλωσή της όπου ανέφερε ότι όταν ήταν μικρή είχε δει την Παναγία, η Κατερίνα Στανίση σημείωσε πως αυτό είναι κάτι που περιλαμβάνεται στο βιβλίο της που είναι έτοιμο.

«Ναι την είχα δει, αλλά ήμουν μικρή. Αυτό δεν ξεχνιέται. Πάντα από την οικογένεια υπήρχε η πίστη στον Θεό. Θα μπορούσα να μην το συνεχίσω, αλλά είδα ότι εκεί υπάρχει αλήθεια μεγάλη. Μόνο η Παναγία με έσωσε από πολλά, πώς να μην την αγαπώ; Με προσευχές... μου τρώει αρκετές ώρες από την ημέρα μου, αλλά νιώθω νια αγαλλίαση, από την υπερένταση της δουλειάς», εξήγησε η τραγουδίστρια.



