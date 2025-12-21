Μενού

Κέιτ Γουίνσλετ: «Μου είχαν πει ότι αν θέλω να γίνω ηθοποιός, να ικανοποιούμαι με ρόλους για χοντρές»

Η Κέιτ Γουίνσλετ μίλησε για το πώς αντιμετώπισε τον «απαράδεκτο» τρόπο με τον οποίο μιλούσαν για εκείνη τα media, την περίοδο του «Τιτανικού».

Κέιτ Γουίνσλετ
Κέιτ Γουίνσλετ
Η Κέιτ Γουίνσλετ μας δίνει συνεχώς λόγους για την αγαπήσουμε λίγο παραπάνω. Όχι ότι χρειαζόμαστε, απλώς κάθε φορά που δίνει μια συνέντευξη τη θαυμάζουμε περισσότερο.

Τώρα, λοιπόν, μίλησε για το πώς αντιμετώπισε τον «απαράδεκτο» τρόπο με τον οποίο μιλούσαν για εκείνη τα media, την περίοδο που η φήμη της σημείωσε άνοδο, ως Ρόουζ στην επική ταινία του Τζέιμς Κάμερον, «Τιτανικός», το 1997.

