Κέιτ Μπλάνσετ: Γίνεται καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης - Το μάθημα που θα διδάξει

Η βραβευμένη ηθοποιός του Χόλιγουντ Κέιτ Μπλάνσετ (Cate Blanchett) έγινε καθηγήτρια στο University of Oxford.

Η δύο φορές βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός θα διδάξει σύγχρονο θέατρο στο St Catherine's College κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2026-2027.

Η θέση του «επισκέπτη καθηγητή», ο τίτλος δηλαδή με τον οποίο μπαίνει η ηθοποιός στο Πανεπιστήμιο για να διδάξει, θεσπίστηκε το 1990 και στο παρελθόν έχει καλυφθεί από προσωπικότητες όπως ο Ian McKellen, η Meera Syal και η Diana Rigg.

Σχολιάζοντας τον διορισμό της, η Μπλάνσετ δήλωσε σύμφωνα με το BBC ότι «ανυπομονεί να ξεκινήσει αυτή τη δημιουργική αναστάτωση».

«Η θέση της επισκέπτριας καθηγήτριας αποτελεί για μένα μια συναρπαστική ευκαιρία να βρεθώ σε άμεσο και ουσιαστικό δημιουργικό διάλογο με την επόμενη γενιά στοχαστών και δημιουργικών ανθρώπων», ανέφερε η Αυστραλή ηθοποιός.

«Η τέχνη καταρρίπτει τα σύνορα και τα όρια της φαντασίας μας. Θέτει ερωτήματα και, μέσα από την εξερεύνηση και την ανάλυσή της, διευρύνει και αμφισβητεί τη σημερινή μας πραγματικότητα», δήλωσε.

«Τα χρόνια της δημιουργικής μου πορείας μού έδωσαν την ευκαιρία να μετατρέπω τα συναισθήματα σε ιδέες και να ανακαλύπτω νέους δρόμους προς τη γνώση και την κατανόηση».

Ο θεατρικός παραγωγός και ιδιοκτήτης θεάτρων Cameron Mackintosh, ο οποίος δημιούργησε τη συγκεκριμένη θέση επισκέπτη καθηγητή, δήλωσε ότι είναι «ενθουσιασμένος» που η Μπλάνσετ αποδέχθηκε την πρόταση.

«Γνωρίζω ότι η σπουδαία πορεία της, τόσο ως ηθοποιού όσο και ως παραγωγού στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, θα αποτελέσει μεγάλη πηγή έμπνευσης για τους φοιτητές της Οξφόρδης», πρόσθεσε.

Η Μπλάνσετ έχει κερδίσει δύο Όσκαρ στην πορεία της καριέρας της: το πρώτο για την ερμηνεία της ως Katharine Hepburn στην ταινία The Aviator και το δεύτερο για τον ρόλο της στην ταινία Blue Jasmine του Woody Allen.