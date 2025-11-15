Από το Χόλιγουντ στο Βατικανό: Οι διάσημοι που συνάντησαν τον Πάπα

Στο Βατικανό μετά από πρόσκληση του Πάπα Λέοντος του ΙΔ’ βρέθηκαν μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ το Σάββατο (15/11) και ειδικά ηθοποιούς, σκηνοθέτες και σεναριογράφους από όλο τον κόσμο, προβάλλοντας μια διαφορετική εικόνα του ίδιου, αλλά και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

«Η εποχή μας χρειάζεται ανθρώπους που να μαρτυρούν την ελπίδα, την αλήθεια, την ομορφιά. Με την καλλιτεχνική εργασία σας, μπορείτε να επιτελέσετε το έργο αυτό. Πρέπει να διατηρηθεί η αυθεντικότητα της εικόνας, για να προαχθεί και να προστατευθεί η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ο καλός κινηματογράφος, οι σκηνοθέτες και οι πρωταγωνιστές του, μπορούν να τα καταφέρουν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ποντίφικας.

Συγκεκριμένα, στη συνάντηση στο Βατικανό βρέθηκαν η Μόνικα Μπελούτσι, ο Εμίρ Κουστουρίτσα, ο Τζουζέπε Τορνατόρε, ο Γκας Βαν Σαντ, η Κέιτ Μπλάνσετ και η Στεφάνια Σαντρέλι. Ο σκηνοθέτης Σπάικ Λι δώρισε μάλιστα στον Αμερικανό πάπα μια φανέλα από το αμερικανικό πρωτάθλημα μπάσκετ, με γραμμένο «Pope Leo 14», ενώ η Κέιτ Μπλάνσετ ένα βραχιόλι.

Cate Blanchett, Spike Lee, Tonya Lewis Lee, and Viggo Mortensen at the Vatican in a special audience for filmmakers, directors, and scriptwriters today.



«Οι κινηματογραφικές αίθουσες ζουν μια ανησυχητική διάβρωση, η οποία αφαιρεί αίθουσες σινεμά σε πόλεις και γειτονιές. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που λένε ότι η τέχνη του κινηματογράφου και η εμπειρία της, διατρέχουν κίνδυνο. Καλώ τους αρμόδιους θεσμούς να μην αποδεχθούν παθητικά την κατάσταση και να δείξουν διάθεση συνεργασίας ώστε να μπορέσει να στηριχθεί η κοινωνική και πολιτιστική αυτή αξία», τόνισε ο πάπας Πρέβοστ.

Σύμφωνα με τον Πάπα, ο κινηματογράφος αποτελεί μια λαϊκή τέχνη με την υψηλότερη έννοια, προορισμένη και προσβάσιμη σε όλους, ενώ εξελίχθηκε σε «έκφραση της επιθυμίας να στοχαστούμε και να κατανοήσουμε τη ζωή, να αφηγηθούμε το μεγαλείο και την ευθραυστότητά της και να αποτυπώσουμε τη λαχτάρα για το άπειρο». Μάλιστα, ανέφερε ότι το σινεμά είναι κάτι παραπάνω από εικόνες που κινούνται, γιατί «βάζει την ελπίδα σε κίνηση».