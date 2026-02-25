Μενού

Κέιτι Πέρι: Φήμες περί εγκυμοσύνης κατακλύζουν το διαδίκτυο - Περιμένουν παιδί με τον Τζάστιν Τριντό

Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό προχωρούν μαζί, με τη σχέση τους να γίνεται όλο και πιο σοβαρή όσο περνάει ο καιρός.

Reader symbol
Newsroom
Κέιτι Πέρι
Κέιτι Πέρι | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Η σχέση της Κέιτι Πέρι και του Τζάστιν Τριντό φαινόταν από την αρχή ότι θα μας απασχολήσει έντονα. Από τις πρώτες φήμες μέχρι και σήμερα που έχουν επιβεβαιώσει ότι είναι ζευγάρι, δεν παύουν να κεντρίζουν την προσοχή με τις κοινές εμφανίσεις τους.

Μπορεί οι δυο τους να προσπαθούν να κρατούν χαμηλό προφίλ, ωστόσο κάθε δημοσίευση στα social media ή έξοδος γίνεται θέμα συζήτησης. Πώς, λοιπόν, να μην σκάσει σαν «βόμβα» η είδηση πως περιμένουν το πρώτο παιδί τους.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE