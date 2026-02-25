Κέιτι Πέρι: Φήμες περί εγκυμοσύνης κατακλύζουν το διαδίκτυο - Περιμένουν παιδί με τον Τζάστιν Τριντό

Η σχέση της Κέιτι Πέρι και του Τζάστιν Τριντό φαινόταν από την αρχή ότι θα μας απασχολήσει έντονα. Από τις πρώτες φήμες μέχρι και σήμερα που έχουν επιβεβαιώσει ότι είναι ζευγάρι, δεν παύουν να κεντρίζουν την προσοχή με τις κοινές εμφανίσεις τους.

Μπορεί οι δυο τους να προσπαθούν να κρατούν χαμηλό προφίλ, ωστόσο κάθε δημοσίευση στα social media ή έξοδος γίνεται θέμα συζήτησης. Πώς, λοιπόν, να μην σκάσει σαν «βόμβα» η είδηση πως περιμένουν το πρώτο παιδί τους.

