Την «πάτησε» η Κιμ Καρντάσιαν, η οποία εμπιστεύτηκε το ChatGPT για να περάσει τις δικηγορικές εξετάσεις της, αλλά η Τεχνητή Νοημοσύνη την πρόδωσε, αφού τα αποτελέσματα δεν ήταν τα σωστά.

Όπως δήλωσε η ίδια στο Lie Detector Test του Vanity Fair, δεν ζητάει από το ChatGPT συμβουλές για τη ζωή της ή τα ερωτικά της ούτε το θεωρεί φίλο της, αλλά το επιστράτευσε ενώ προετοιμαζόταν για τις εξετάσεις της.

«Το χρησιμοποιώ για νομικές συμβουλές. Όταν χρειάζομαι την απάντηση σε μια ερώτηση, τη βγάζω φωτογραφία και την εισάγω εκεί. Με έχει κάνει να αποτύχω στις εξετάσεις... όλες τις φορές. Και τότε θυμώνω και του φωνάζω», είπε χαρακτηριστικά η Κιμ Καρντάσιαν.

«Αλλά μετά λέω ότι σου κάνει μάθημα για να εμπιστεύεσαι το ένστικτό σου. Την ήξερες την απάντηση εξ αρχής», συμπλήρωσε, χαρακτηρίζοντας τη σχέση της με το ChatGPT σαν μια τοξική φιλία.

Να σημειωθεί ότι η Κιμ Καρντάσιαν σπουδάζει νομική τα τελευταία έξι χρόνια και δεν έχει κρύψει το ενδιαφέρον της να ασχοληθεί με τη δικηγορία στο μέλλον.

«Ήταν η πιο τρελή ιδέα το να πάω στη Νομική, αλλά για μένα βγάζουν όλα νόημα και ελπίζω να είμαι πάντα περίεργη και να θέλω να δοκιμάζω νέα πράγματα», εξομολογήθηκε η ίδια.

Πάντως προς το παρόν υποδύεται μια δικηγόρο που ασχολείται με το οικογενειακό δίκαιο στο «All's Fair» του Disney+ με την ίδια να δηλώνει πως δεν την ενδιαφέρει να ασχοληθεί με τα διαζύγια, αλλά προτιμάει το ποινικό δίκαιο, ώστε να υποστηρίξει τη μεταρρύθμιση των φυλακών στις ΗΠΑ, αλλά και τη μείωση των ποινών σε όσους παρανομούν για πρώτη φορά.