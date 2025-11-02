Κίρα Νάιτλι: «Η μητρότητα είναι πιο εξουθενωτική από τα γυρίσματα ταινίας»

Σε νέα εξομολόγηση προχώρησε η Κίρα Νάιτλι για την εξάντληση που ένιωθε όταν εισήλθε στη μητρότητα, με αφορμή τη συγγραφή του πρώτου της παιδικού βιβλίου.

Η Κίρα Νάιτλι έχει ένα μοναδικό ταλέντο: επικοινωνεί αυτό ακριβώς που σκέφτεται, χωρίς να προκαλεί αρνητικές αντιδράσεις. Γιατί σημασία δεν έχει μόνο τι λες, αλλά και πώς το λες. Είναι μία από τις καλύτερες ηθοποιούς της γενιάς της, έχει φέρει δύσκολους ρόλους εις πέρας, κι όμως, η πρώιμη μητρότητα ήταν το πιο δύσκολο πράγμα που κλήθηκε να διαχειριστεί.

Μιλώντας στο Independent, με αφορμή το νέο της βιβλίο, η Κίρα Νάιτλι εξήγησε πως «τίποτα δεν μπορεί να σε προετοιμάσει για το επίπεδο εξάντλησης, αν τύχει να έχεις ένα παιδί που δεν κοιμάται». Πρόσθεσε πως τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της δοκίμασαν τα πάντα, προκειμένου να καταφέρουν την πρώτη τους κόρη να κοιμάται όλη τη νύχτα.

