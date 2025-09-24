Κλαούντια Καρντινάλε: Το μυστικό που κράτησε για χρόνια και ο γιός της που σύστηνε ως «αδελφό»

Η εμβληματική φιγούρα του ιταλικού κινηματογράφου, Κλαούντια Καρντινάλε (Claudia Cardinale) έφυγε εχθές (23/09) από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, σκορπώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο και σε όλους εμάς που με θαυμασμό παρακολουθούσαμε κάθε της ρόλο.

Η ζωή της, από τη μία γεμάτη με αναγνώριση και βραβεία, από την άλλη με δυσκολίες με πιο χαρακτηριστικό ένα τραγικό περιστατικό που τη σημάδεψε αλλά στο τέλος καθόρισε και ομόρφυνε τη ζωή της.

Το «μυστικό» της Κλαούντια Καρντινάλε, έγινε γνωστό το 2017 μέσα από συνέντευξη της στο περιοδικό Variety. Σε μια από τις πιο αποκαλυπτικές και ανθρώπινες στιγμές της ηθοποιού, περιέγραψε τη στιγμή που στα 17 της ένας Γάλλος Παραγωγός την βίασε, με αποτέλεσμα να μείνει έγκυος.

«Μια μέρα, καθώς γυρνούσα από το σχολείο στην Τύνιδα, ένας άντρας σε ένα αυτοκίνητο με άρπαξε και με βίασε, με αποτέλεσμα να μείνω έγκυος. Μετά από αυτό, η μητέρα και η αδελφή μου έμειναν κοντά μου».

«Γέννησα στο Λονδίνο, γιατί εκείνη την εποχή θα ήταν σκάνδαλο. Προσποιηθήκαμε ότι ο γιος μου ήταν ο μικρός μου αδελφός», αποκάλυψε η Ιταλίδα σταρ στο Variety.

Σε άλλη συνέντευξη της αναφέρει πώς αποφάσισε να κρατήσει το παιδί της, τον γιο της Πάτρικ και δηλώνει ότι προσπάθησε «να κερδίσει τα προς το ζην και την ανεξαρτησία της» από τον κινηματογράφο, παρόλο που ποτέ δεν ήθελε να ασχοληθεί με το σινεμά.

«Το έκανα για εκείνον, για τον Πάτρικ, το παιδί που ήθελα να κρατήσω παρά τις περιστάσεις και το τεράστιο σκάνδαλο», δήλωσε στη γαλλική εφημερίδα Le Monde το 2017.

Με πληροφορίες από Reuters και National World