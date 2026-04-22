Η λάμψη της Μέγκαν Μαρκλ στην πρόσφατη περιοδεία της στην Αυστραλία φαίνεται πως έχει και μια σκοτεινή, αθέατη πλευρά. Ενώ οι κάμερες κατέγραφαν χαμόγελα και φιλανθρωπικές δράσεις, ένα viral δευτερόλεπτο ήταν αρκετό για να προκαλέσει «κρίσεις πανικού» σε όσους δούλεψαν κάποτε στο πλευρό της.

Σύμφωνα με το dailybeast, όλα ξεκίνησαν από ένα βίντεο που κάνει τον γύρο των social media, από την επίσκεψη του ζεύγους στη Μελβούρνη. Η στιγμή που η Μέγκαν «εκτελεί» με το βλέμμα της τη Σάρα Φόσμο, επικεφαλής του προσωπικού του Χάρι, επειδή τόλμησε να αγγίξει τον Δούκα, έγινε η αφορμή για μια νέα θύελλα. Για το κοινό ήταν μια στιγμή αμηχανίας, αλλά για το πρώην προσωπικό της, ήταν η απόλυτη επιβεβαίωση.

«Είναι η κλασική Μέγκαν», αποκάλυψαν πρώην συνεργάτες στον Tom Sykes. «Χαμογελάει στους θαυμαστές από τη μία πλευρά και την ίδια στιγμή σε κοιτάζει με μίσος από την άλλη, εκεί που νομίζει ότι κανείς δεν τη βλέπει».

Οι μαρτυρίες που έρχονται στο φως σοκάρουν, με πρώην υπαλλήλους να περιγράφουν τη συνεργασία μαζί της ως μια «τραυματική εμπειρία» που τους άφησε με μετατραυματικό στρες (PTSD).

Οι χαρακτηρισμοί «δαιμονικό αφεντικό» και «δικτάτορας με ψηλοτάκουνα» επιστρέφουν, με ανθρώπους που έζησαν από κοντά τις «ψυχολογικές της στιγμές» να υποστηρίζουν πως η Δούκισσα αντιμετωπίζει τους υφισταμένους της ως εντελώς αναλώσιμους – «σαν τεχνίτες που ήρθαν απλώς για να φτιάξουν την τουαλέτα».

Η Μέγκαν δέχτηκε σφοδρή κριτική όταν, λίγα λεπτά μετά τη συνάντηση με επιζώντες της επίθεσης στο Σίδνεϊ, διέθεσε τα ρούχα που φορούσε προς πώληση στη νέα της πλατφόρμα μόδας, OneOff, κρατώντας προμήθεια 15%.

Ενώ το περιβάλλον των Sussexes κάνει λόγο για «μονταρισμένα βίντεο» και «ψευδείς αφηγήσεις», οι αποκαλύψεις για τη συμπεριφορά της Μέγκαν πίσω από τις κλειστές πόρτες συνεχίζουν να αμαυρώνουν το προφίλ της «ανθρωπιστικής» Δούκισσας, αποδεικνύοντας ότι το στέμμα της μπορεί να έφυγε, αλλά η δίψα για έλεγχο παραμένει.