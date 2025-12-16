Κλέλια Ανδριολάτου: «Ξαναξεκινάμε γυρίσματα για το Maestro τον Απρίλιο, θα το δείτε Οκτώβρη»

Στη μαγευτική Βουδαπέστή ταξίδεψε πριν από λίγες ημέρες μαζί με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη η Κλέλια Ανδριολάτου.
Η πρωταγωνίστρια του Maestro αποκάλυψε πόσο ωραία πέρασαν με τον δημιουργό της σειράς του Mega, αλλά και πότε θα δούμε στις οθόνες μας το αποτέλεσμα της 4ης σεζόν μιλώντας στη «Super Κατερίνα».
Διαβάστε ακόμα: Τα 2 νέα πρόσωπα που μπαίνουν στο Maestro - Πότε θα δούμε τη νέα σεζόν σε Mega και Netflix
«Τώρα γυρίσαμε από τη Βουδαπέστη. Περάσαμε φανταστικά. Τελειώνουμε τα γυρίσματα και ξαναξεκινάμε από Απρίλιο. Κατά τον Οκτώβρη περίπου θα το δείτε», αποκάλυψε η ηθοποιός η οποία σημείωσε πως για το 2026 ονειρεύεται όλα να ρέουν χωρίς να γίνεται υπερπροσπάθεια.
Το «Maestro» αποτελεί τη μοναδική έως σήμερα ελληνική τηλεοπτική σειρά που έχει αποκτηθεί από το Netflix για παγκόσμια διανομή, μια πρωτιά που καταγράφεται στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης. Στη νέα σεζόν το καστ που αγαπήθηκε επιστρέφει και με νέα πρόσωπα.
