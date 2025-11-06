Τα 2 νέα πρόσωπα που μπαίνουν στο Maestro - Πότε θα δούμε τη νέα σεζόν σε Mega και Netflix

Τα γυρίσματα συνεχίζονται σε Αθήνα και Παξούς για το «Maestro 4» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη ο οποίος με έξι επεισόδια θα ολοκληρώσει την ιστορία που έκανε διεθνή καριέρα μέσω του Netflix με τον τίτλο «Maestro in Blue».

Αρχικά ο δημιουργός είχε υπολογίσει τέσσερα τελευταία επεισόδια τα οποία όμως στην πορεία έγιναν έξι. Η σειρά θα έχει πιο έντονα αστυνομικά χαρακτηριστικά στην πλοκή της στον τελευταίο κύκλο. Η αφήγηση του δράματος θα έχει περισσότερη ένταση, αντιπαραθέσεις θα κορυφωθούν ενώ όλοι οι πρωταγωνιστές θα βρεθούν ενώπιον σκληρών διλημμάτων και κρίσιμων αποφάσεων. Γυρίσματα εκτός από την Αθήνα και τους Παξούς θα πραγματοποιηθούν και στην Ουγγαρία. Τα δύο νέα πρόσωπα που εισβάλλουν στο πρωταγωνιστικό καστ είναι ο Γιώργος Χρυσοστόμου και η Ανθή Ευστρατιάδου.

Διαβάστε ακόμα: Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος επιστρέφει στη Eurovision και υπογράφει ένα τραγούδι έκπληξη

Οι χαρακτήρες που θα ενσαρκώσουν θα επηρεάζουν καθοριστικά τις ζωές των ηρώων ανατρέποντας για μια ακόμη φορά τις εύθραυστες η σε κάποιες άλλες περιπτώσεις οριστικά διαταραγμένες ισορροπίες. Πληροφορίες για την ημερομηνία της πρεμιέρα δεν υπάρχουν ωστόσο το επικρατέστερο σενάριο είναι το φινάλε της σειράς να κάνει πρεμιέρα ταυτόχρονα και Mega Και Netflix προς το τέλος του 2026.

Παλιό τρέιλερ της σειράς Maestro



