Κλόε Καρντάσιαν: «Με τρομοκρατεί η τεχνητή νοημοσύνη - Ακόμα και τα βίντεο AI του μπαμπά μου που με φιλάει»

Ένα απρόσμενο φόβο εξομολογήθηκε πως έχει η Κλόε Καρντάσιαν, που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, σημειώνοντας πως ακόμη και τα βίντεο που έχουν δημιουργηθεί με τον πατέρα της, που έχει φύγει από τη ζωή, να τη φιλάει στο μέτωπο, την κάνουν να αισθάνεται άβολα.



Η 41χρονη στο επεισόδιο της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου του podcast της «Khloé In Wonder Land», είπε χαρακτηριστικά:

«Είμαι τρομοκρατημένη από την Τεχνητή Νοημοσύνη» και πρόσθεσε: «Είμαι σίγουρη ότι ο κόσμος νομίζει πως είναι γλυκό, αλλά ακόμα και τα βίντεο με AI του μπαμπά μου που με φιλάει στο μέτωπο ή κάτι τέτοιο, με ανατριχιάζουν λίγο».

«Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ξέρω ότι οι άνθρωποι το κάνουν επειδή νομίζουν ότι είναι πολύ όμορφο, αλλά είναι απλώς περίεργο. Δεν ξέρω γιατί. Με κάνει να νιώθω άβολα», σημείωσε ακόμη.

Στη συνέχεια, η Κλόε Καρντάσιαν ανέφερε πως κάποιες φορές βλέποντας βίντεο με τις αδελφές της, δεν μπορεί να ξεχωρίσει αν είναι ΑΙ ή όχι:

«Με την εξέλιξη της AI, βλέπω βίντεο με τις αδελφές μου και λέω “Περίμενε, το είπες όντως αυτό;”. Και όταν το αμφισβητώ, εννέα στις δέκα φορές δεν είναι αυτές. Είναι AI. Αυτό είναι τρομακτικό».





Έπειτα, συμπλήρωσε: «Είμαι τρομοκρατημένη από την AI γιατί ανήκω σε εκείνη τη μεταβατική γενιά του ίντερνετ. Το ίντερνετ ήταν ήδη αρκετά τρομακτικό για μένα. Δεν μπορώ να διαχειριστώ κάτι επιπλέον. Ακόμα και το ChatGPT. Δεν σου μιλάω γιατί θα θυμάσαι όλα όσα λέω και άκουσα ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον σου στο δικαστήριο. Δεν θέλω να μπλέξω με αυτό».



Στο ίδιο επεισόδιο εξήγησε και τη στάση της σχετικά με τα social media και τα παιδιά της, την 7χρονη Τρου και τον 3χρονο Τέιτουμ.

«Η κόρη μου λέει “Θέλω να γυρίσω ένα TikTok”. Δεν ξέρουν τι είναι το TikTok γιατί δεν μιλάω ποτέ για το TikTok. Νομίζουν ότι σημαίνει ένα βίντεο με χορό, κι έτσι απλώς τραβάμε βίντεο όπου χορεύουν πάνω στα τραπέζια μου και διασκεδάζουν. Αλλά δεν ξέρουν για ήχους που είναι trend, εκτός αν τους δείξω κάτι».